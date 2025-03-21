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Не только салат: как приготовить тарталетки "Цезарь" (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Бесподобно вкусно, легко, на скорую руку
Бесподобно вкусно, легко, на скорую руку. Фото instagram.com

Это блюдо готовится быстро

Всем известный салат "Цезарь" — одно из самых популярных блюд в мире, которое любят за нежный вкус, сочетание сочного куриного мяса, хрустящего салата, пармезана и фирменного соуса. Но это классическое блюдо можно подать по-новому – в виде изысканной закуски.

Тарталетки "Цезарь" – это миниатюрная версия любимого салата, которая идеально подходит для праздничного стола, фуршета или легкого перекуса. Они выглядят аппетитно, готовятся просто, а смакуют безупречно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить тарталетки "Цезарь"

Ингредиенты:

  • тарталетки;
  • соус "Цезарь", майонез;
  • листья салата;
  • филе курицы копченое;
  • перепелиные яйца;
  • томаты черри;

Способ приготовления:

1.Дно тарталетки смазать соусом или майонезом с чесноком.

2.Салат порвать руками, выложить внутрь тарталеток.

3.Филе курицы нарезать кубиками, выложить сверху.

4.Яйца отварить, разрезать пополам, выложить сверху.

5.Помидоры разрезать пополам, также выложить.

6.Сверху посыпать сыром.

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