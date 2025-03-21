Не только салат: как приготовить тарталетки "Цезарь" (видео)
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Это блюдо готовится быстро
Всем известный салат "Цезарь" — одно из самых популярных блюд в мире, которое любят за нежный вкус, сочетание сочного куриного мяса, хрустящего салата, пармезана и фирменного соуса. Но это классическое блюдо можно подать по-новому – в виде изысканной закуски.
Тарталетки "Цезарь" – это миниатюрная версия любимого салата, которая идеально подходит для праздничного стола, фуршета или легкого перекуса. Они выглядят аппетитно, готовятся просто, а смакуют безупречно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить тарталетки "Цезарь"
Ингредиенты:
- тарталетки;
- соус "Цезарь", майонез;
- листья салата;
- филе курицы копченое;
- перепелиные яйца;
- томаты черри;
Способ приготовления:
1.Дно тарталетки смазать соусом или майонезом с чесноком.
2.Салат порвать руками, выложить внутрь тарталеток.
3.Филе курицы нарезать кубиками, выложить сверху.
4.Яйца отварить, разрезать пополам, выложить сверху.
5.Помидоры разрезать пополам, также выложить.
6.Сверху посыпать сыром.