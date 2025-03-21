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Гості будуть у захваті від цього салату: рецепт справжньої смакоти з буряка та грибів (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Салат з буряком, фетою та маринованими грибами
Салат з буряком, фетою та маринованими грибами. Фото Скріншот TikTok/yavorska_cooking, колаж "Телеграф"

Дуже легкий у приготуванні салат

Буряк – це універсальний овоч, який можна використовувати для приготування різноманітних страв. Ми вже ділилися з вами рецептом салату з буряком і апельсином. Тепер ми пропонуємо вам ще один варіант салату з цим овочем, але вже з зовсім іншими смаковими акцентами.

Салат із буряком, фетою та маринованими грибами – вишукане поєднання солодкого буряка, солоної фети та пікантних маринованих опеньків. Він стане чудовою закускою або легкою вечерею. Його яскравий смак точно здивує вас та ваших гостей.

Рецептом поділилась блогерка yavorska_cooking.

Інгредієнти:

  • Відварений буряк – 1 шт.
  • Мариновані опеньки
  • Рукола
  • Фета
  • Смажена цибуля
  • Яблучний оцет
  • Діжонська гірчиця
  • Олія

Приготування:

  1. Нарізаємо буряк соломкою, а сир – кубиками.
  2. Викладаємо на тарілку руколу, зверху – буряк, мариновані опеньки, смажену цибулю та фету.
  3. В окремій ємності змішуємо яблучний оцет, діжонську гірчицю, олію та заправляємо цією сумішшю салат.
Теги:
#Буряк #Рецепти #Гриби