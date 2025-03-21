Гості будуть у захваті від цього салату: рецепт справжньої смакоти з буряка та грибів (відео)

Дуже легкий у приготуванні салат

Буряк – це універсальний овоч, який можна використовувати для приготування різноманітних страв. Ми вже ділилися з вами рецептом салату з буряком і апельсином. Тепер ми пропонуємо вам ще один варіант салату з цим овочем, але вже з зовсім іншими смаковими акцентами.

Салат із буряком, фетою та маринованими грибами – вишукане поєднання солодкого буряка, солоної фети та пікантних маринованих опеньків. Він стане чудовою закускою або легкою вечерею. Його яскравий смак точно здивує вас та ваших гостей.

Рецептом поділилась блогерка yavorska_cooking.

Інгредієнти:

Відварений буряк – 1 шт.

Мариновані опеньки

Рукола

Фета

Смажена цибуля

Яблучний оцет

Діжонська гірчиця

Олія

Приготування: