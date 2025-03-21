Гості будуть у захваті від цього салату: рецепт справжньої смакоти з буряка та грибів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже легкий у приготуванні салат
Буряк – це універсальний овоч, який можна використовувати для приготування різноманітних страв. Ми вже ділилися з вами рецептом салату з буряком і апельсином. Тепер ми пропонуємо вам ще один варіант салату з цим овочем, але вже з зовсім іншими смаковими акцентами.
Салат із буряком, фетою та маринованими грибами – вишукане поєднання солодкого буряка, солоної фети та пікантних маринованих опеньків. Він стане чудовою закускою або легкою вечерею. Його яскравий смак точно здивує вас та ваших гостей.
Рецептом поділилась блогерка yavorska_cooking.
Інгредієнти:
- Відварений буряк – 1 шт.
- Мариновані опеньки
- Рукола
- Фета
- Смажена цибуля
- Яблучний оцет
- Діжонська гірчиця
- Олія
Приготування:
- Нарізаємо буряк соломкою, а сир – кубиками.
- Викладаємо на тарілку руколу, зверху – буряк, мариновані опеньки, смажену цибулю та фету.
- В окремій ємності змішуємо яблучний оцет, діжонську гірчицю, олію та заправляємо цією сумішшю салат.