Не "Шуба" і не "Вінегрет": який ще смачний салат з буряка приготувати (відео)

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Буряк — надзвичайно універсальний овоч, з якого можна приготувати не лише знайомі всім класичні страви, як-от оселедець під шубою чи вінегрет. Його солодкуватий смак чудово поєднується й з незвичними інгредієнтами, створюючи легкі, яскраві салати, що вражають оригінальністю. Один із таких — салат із буряка, свіжої зелені, фети та апельсина.

Поєднання солодкуватого буряка, соковитого цитруса та солонуватої фети створює ідеальний баланс смаку, а зелень додає свіжості та весняного настрою. Такий салат не лише смачний, а й справді вишуканий — чудовий варіант для святкового столу або легкого обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".

Як приготувати салат з буряка, зелені та апельсинів

Інгредієнти:

200 г міксу салатного листя;

2 запечені буряки;

1 апельсин;

150 г сиру фета;

1 червона цибуля;

100 г волоських горіхів;

Для соусу:

50 г американської гірчиці;

40 г французької зернистої гірчиці;

20 г лимонного соку;

35 г меду;

200 г олії;

Спосіб приготування:

1.Запечені буряки нарізати тонкими слайсами.

2.Червону цибулю нарізати соломкою.

3.Апельсин акуратно нарізати шматками, відокремлюючи часточки від плівок.

4.У миску викласти салатне листя, додати цибулю.

5.Для соусу змішати всі інгредієнти, поступово вводячи олію.

6.Полити салат соусом, викласти зверху буряк, апельсин, фету та горіх.