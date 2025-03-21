Укр

Гости будут в восторге от этого салата: рецепт настоящей вкусноты из свеклы и грибов (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат со свеклой, фетой и маринованными грибами
Салат со свеклой, фетой и маринованными грибами. Фото Скриншот TikTok/yavorska_cooking, коллаж "Телеграф"

Очень легкий в приготовлении салат

Свекла – это универсальный овощ, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Мы уже делились с вами рецептом салата со свеклой и апельсином. Теперь предлагаем вам еще один вариант салата с этим овощем, но уже с совсем другими вкусовыми акцентами.

Салат со свеклой, фетой и маринованными грибами – изысканное сочетание сладкой свеклы, соленой феты и пикантных маринованных опят. Он станет великолепной закуской или легким ужином. Его яркий вкус точно удивит вас и ваших гостей.

Рецептом поделилась блогерша yavorska_cooking.

Ингредиенты:

  • Отварная свекла – 1 шт.
  • Маринованные опята
  • Руккола
  • Фета
  • Жареный лук
  • Яблочный уксус
  • Дижонская горчица
  • Масло оливковое

Приготовление:

  1. Нарезаем свеклу соломкой, а творог – кубиками.
  2. Выкладываем на тарелку рукколу, сверху – свеклу, маринованные опята, жареный лук и фету.
  3. В отдельной емкости смешиваем яблочный уксус, дижонскую горчицу, масло и заправляем этой смесью салат.
Теги:
#Свекла #Рецепты #Грибы