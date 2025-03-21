Гости будут в восторге от этого салата: рецепт настоящей вкусноты из свеклы и грибов (видео)

Очень легкий в приготовлении салат

Свекла – это универсальный овощ, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Мы уже делились с вами рецептом салата со свеклой и апельсином. Теперь предлагаем вам еще один вариант салата с этим овощем, но уже с совсем другими вкусовыми акцентами.

Салат со свеклой, фетой и маринованными грибами – изысканное сочетание сладкой свеклы, соленой феты и пикантных маринованных опят. Он станет великолепной закуской или легким ужином. Его яркий вкус точно удивит вас и ваших гостей.

Рецептом поделилась блогерша yavorska_cooking.

Ингредиенты:

Отварная свекла – 1 шт.

Маринованные опята

Руккола

Фета

Жареный лук

Яблочный уксус

Дижонская горчица

Масло оливковое

Приготовление: