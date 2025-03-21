Гости будут в восторге от этого салата: рецепт настоящей вкусноты из свеклы и грибов (видео)
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Очень легкий в приготовлении салат
Свекла – это универсальный овощ, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Мы уже делились с вами рецептом салата со свеклой и апельсином. Теперь предлагаем вам еще один вариант салата с этим овощем, но уже с совсем другими вкусовыми акцентами.
Салат со свеклой, фетой и маринованными грибами – изысканное сочетание сладкой свеклы, соленой феты и пикантных маринованных опят. Он станет великолепной закуской или легким ужином. Его яркий вкус точно удивит вас и ваших гостей.
Рецептом поделилась блогерша yavorska_cooking.
Ингредиенты:
- Отварная свекла – 1 шт.
- Маринованные опята
- Руккола
- Фета
- Жареный лук
- Яблочный уксус
- Дижонская горчица
- Масло оливковое
Приготовление:
- Нарезаем свеклу соломкой, а творог – кубиками.
- Выкладываем на тарелку рукколу, сверху – свеклу, маринованные опята, жареный лук и фету.
- В отдельной емкости смешиваем яблочный уксус, дижонскую горчицу, масло и заправляем этой смесью салат.