Смакуватимуть з будь-яким гарніром: такі дієтичні котлети ви приготуєте на раз-два (відео)

Такі котлети зробити зовсім нескладно

З курячого м’яса можна приготувати не лише відбивні чи традиційні смажені котлети, а й набагато легшу й кориснішу страву — дієтичні курячі котлети. Вони виходять соковитими, ніжними та не втрачають свого смаку навіть без додавання олії чи панірування.

Такий варіант чудово підійде для тих, хто стежить за харчуванням, хоче зменшити калорійність раціону або просто шукає легку, але ситну страву для обіду чи вечері. А головне — готуються ці котлетки швидко, просто й завжди вдаються смачними. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".

Як приготувати курячі котлети

Інгредієнти:

курячий фарш – 500 г;

яйця – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 2 ст. л.;

цибуля – 1 шт. (подрібнена);

часник – 1 зубчик (вичавити або натерти);

йогурт або сметана – 2 ст. л.;

холодне вершкове масло – 2 ст. л.;

сіль, перець, копчена паприка – за смаком;

оливкова або рослинна олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.До курячого фаршу додати подрібнену цибулю, часник, яйце, сухарі, йогурт або сметану, розтоплене масло та спеції.

2.Добре вимісити масу, щоб вийшла однорідна структура.

3.Змочити руки водою і сформувати котлетки бажаного розміру.

4.На розігрітій сковорідці з олією обсмажити котлети на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

5.Перекласти котлети на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир і подавати гарячими.