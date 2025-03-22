Подойдут к любому гарниру: такие диетические котлеты вы приготовите в два счёта (видео)

Такие котлеты сделать совсем несложно

Из куриного мяса можно приготовить не только отбивные или традиционные жареные котлеты, но и гораздо более легкое и полезное блюдо — диетические куриные котлеты. Они получаются сочными, нежными и не теряют свой вкус даже без добавления масла или панировки.

Такой вариант прекрасно подойдет для тех, кто следит за питанием, хочет снизить калорийность рациона или просто ищет легкое, но сытное блюдо для обеда или ужина. А главное — готовятся эти котлетки быстро, просто и всегда удаются вкусными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".

Как приготовить куриные котлеты

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г;

яйца – 1 шт.;

панировочные сухари – 2 ст. л.;

лук – 1 шт. (измельченная);

чеснок – 1 зубчик (выжать или натереть);

йогурт или сметана – 2 ст. л.;

холодное сливочное масло – 2 ст. л.;

соль, перец, копченая паприка – по вкусу;

оливковое или растительное масло для жарки;

Способ приготовления:

1.К куриному фаршу добавить измельченный лук, чеснок, яйцо, сухари, йогурт или сметану, растопленное масло и специи.

2.Хорошо вымесить массу, чтобы получилась однородная структура.

3.Смочить руки водой и сформировать котлетки желаемого размера.

4.На разогретой сковороде с маслом обжарить котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

5.Переложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и подавать горячими.