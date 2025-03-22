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До святкового столу чи на кожен день: така закуска з крабових паличок виходить оригінальною та смачною (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Завжди подобається гостям
Завжди подобається гостям. Фото instagram.com

Готується просто, з бюджетних продуктів

Чи не найпопулярнішою стравою з крабових паличок є салат — класичний, із рисом, яйцями, кукурудзою та майонезом, який добре знайомий усім ще з дитинства. Проте з крабових паличок можна приготувати не лише салат, а й цікаву закуску, яка здивує своїм смаком і виглядом.

У поєднанні з яйцями та твердим сиром вони перетворюються на ніжні рулетики або фаршировані трубочки, які ідеально пасують до святкового столу або для легкого перекусу. Готуються легко, виглядають апетитно, а зникають — миттєво! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria.panasiuk".

Як приготувати закуску з крабових паличок

Інгредієнти:

  • 10 шт.крабових паличок;
  • 4 варені яйця;
  • 150 г твердого сиру;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • 2 ст. майонезу;
  • сіль/перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Для приготування начинки натерти сир, відварені яйця та часник.

2.Додати майонез, спеції та перемішати.

3.Крабові палички розмотати, викласти начинку та загорнути.

4.За бажанням посипати зеленню.

Теги:
#Закуска #Крабові палички #Готуємо вдома