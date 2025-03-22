До святкового столу чи на кожен день: така закуска з крабових паличок виходить оригінальною та смачною (відео)

Готується просто, з бюджетних продуктів

Чи не найпопулярнішою стравою з крабових паличок є салат — класичний, із рисом, яйцями, кукурудзою та майонезом, який добре знайомий усім ще з дитинства. Проте з крабових паличок можна приготувати не лише салат, а й цікаву закуску, яка здивує своїм смаком і виглядом.

У поєднанні з яйцями та твердим сиром вони перетворюються на ніжні рулетики або фаршировані трубочки, які ідеально пасують до святкового столу або для легкого перекусу. Готуються легко, виглядають апетитно, а зникають — миттєво! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria.panasiuk".

Як приготувати закуску з крабових паличок

Інгредієнти:

10 шт.крабових паличок;

4 варені яйця;

150 г твердого сиру;

2-3 зубчики часнику;

2 ст. майонезу;

сіль/перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Для приготування начинки натерти сир, відварені яйця та часник.

2.Додати майонез, спеції та перемішати.

3.Крабові палички розмотати, викласти начинку та загорнути.

4.За бажанням посипати зеленню.