До святкового столу чи на кожен день: така закуска з крабових паличок виходить оригінальною та смачною (відео)
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Готується просто, з бюджетних продуктів
Чи не найпопулярнішою стравою з крабових паличок є салат — класичний, із рисом, яйцями, кукурудзою та майонезом, який добре знайомий усім ще з дитинства. Проте з крабових паличок можна приготувати не лише салат, а й цікаву закуску, яка здивує своїм смаком і виглядом.
У поєднанні з яйцями та твердим сиром вони перетворюються на ніжні рулетики або фаршировані трубочки, які ідеально пасують до святкового столу або для легкого перекусу. Готуються легко, виглядають апетитно, а зникають — миттєво! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria.panasiuk".
Як приготувати закуску з крабових паличок
Інгредієнти:
- 10 шт.крабових паличок;
- 4 варені яйця;
- 150 г твердого сиру;
- 2-3 зубчики часнику;
- 2 ст. майонезу;
- сіль/перець за смаком;
Спосіб приготування:
1.Для приготування начинки натерти сир, відварені яйця та часник.
2.Додати майонез, спеції та перемішати.
3.Крабові палички розмотати, викласти начинку та загорнути.
4.За бажанням посипати зеленню.