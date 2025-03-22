К праздничному столу или каждый день: такая закуска из крабовых палочек получается оригинальной и вкусной (видео)
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Готовится просто, из бюджетных продуктов
Едва ли не самым популярным блюдом из крабовых палочек является салат — классический, с рисом, яйцами, кукурузой и майонезом, который хорошо знаком всем еще с детства. Однако из крабовых палочек можно приготовить не только салат, но и интересную закуску, которая удивит вкусом и видом.
В сочетании с яйцами и сыром они превращаются в нежные рулетики или фаршированные трубочки, которые идеально подходят к праздничному столу или для легкого перекуса. Готовятся легко, выглядят аппетитно, а исчезают – мгновенно! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria.panasiuk".
Как приготовить закуску из крабовых палочек
Ингредиенты:
- 10 шт. крабовых палочек;
- 4 вареных яйца;
- 150 г твердого творога;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 2 ст. майонеза;
- соль/перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Для приготовления начинки натереть сыр, отварные яйца и чеснок.
2.Добавить майонез, специи и перемешать.
3.Крабовые палочки размотать, выложить начинку и завернуть.
4.По желанию посыпать зеленью.