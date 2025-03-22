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К праздничному столу или каждый день: такая закуска из крабовых палочек получается оригинальной и вкусной (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Всегда нравится гостям
Всегда нравится гостям. Фото instagram.com

Готовится просто, из бюджетных продуктов

Едва ли не самым популярным блюдом из крабовых палочек является салат — классический, с рисом, яйцами, кукурузой и майонезом, который хорошо знаком всем еще с детства. Однако из крабовых палочек можно приготовить не только салат, но и интересную закуску, которая удивит вкусом и видом.

В сочетании с яйцами и сыром они превращаются в нежные рулетики или фаршированные трубочки, которые идеально подходят к праздничному столу или для легкого перекуса. Готовятся легко, выглядят аппетитно, а исчезают – мгновенно! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria.panasiuk".

Как приготовить закуску из крабовых палочек

Ингредиенты:

  • 10 шт. крабовых палочек;
  • 4 вареных яйца;
  • 150 г твердого творога;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. майонеза;
  • соль/перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Для приготовления начинки натереть сыр, отварные яйца и чеснок.

2.Добавить майонез, специи и перемешать.

3.Крабовые палочки размотать, выложить начинку и завернуть.

4.По желанию посыпать зеленью.

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#Закуска #Крабовые палочки #Готовим дома