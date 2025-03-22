Овочі на "Вінегрет" варити не треба: як приготувати улюблений салат за лічені хвилини (відео)
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Більше не доведеться витрачати багато часу на приготування простого салату
Вінегрет – це класична страва, яку люблять багато хто. Однак традиційний спосіб приготування вимагає тривалого варіння овочів, що займає чимало часу.
Цей рецепт, яким поділилась блогерка "Щира господиня", пропонує простий та швидкий спосіб приготування вінегрету без необхідності варити овочі. Завдяки цьому ви зможете приготувати улюблений салат швидко і без зайвих зусиль.
Інгредієнти:
- буряк середній – 2 шт.
- морква велика – 1 шт.
- картопля середня – 3 шт.
- олія – 4 ст. л.
- вода – 4 ст. л.
- огірки мариновані – на смак
- цибуля – 0,5 шт.
- квасоля консервована – 4–5 ст. л. (на смак)
- капуста квашена, сіль, спеції – на смак
Приготування:
- Буряк, моркву та картоплю нарізаємо кубиками приблизно 1,5 на 1,5 сантиметра.
- На пательню наливаємо 3 ст. л. олії, викладаємо буряк та добре перемішуємо.
- Моркву викладаємо поверх буряка, а зверху – картоплю.
- Додаємо 3–4 ст. л. води. Пательню накриваємо кришкою і ставимо на сильний вогонь.
- Кришку не знімаємо. З моменту появи конденсату на кришці тушкуємо ще 5 хвилин.
- Через 5 хвилин знімаємо пательню з вогню, але кришку не відкриваємо. Залишаємо охолоджуватись під кришкою.
- Поки овочі холонуть, нарізаємо огірки та цибулю, після чого змішуємо всі інгредієнти.