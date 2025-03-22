Овочі на "Вінегрет" варити не треба: як приготувати улюблений салат за лічені хвилини (відео)

Більше не доведеться витрачати багато часу на приготування простого салату

Вінегрет – це класична страва, яку люблять багато хто. Однак традиційний спосіб приготування вимагає тривалого варіння овочів, що займає чимало часу.

Цей рецепт, яким поділилась блогерка "Щира господиня", пропонує простий та швидкий спосіб приготування вінегрету без необхідності варити овочі. Завдяки цьому ви зможете приготувати улюблений салат швидко і без зайвих зусиль.

Інгредієнти:

буряк середній – 2 шт.

морква велика – 1 шт.

картопля середня – 3 шт.

олія – 4 ст. л.

вода – 4 ст. л.

огірки мариновані – на смак

цибуля – 0,5 шт.

квасоля консервована – 4–5 ст. л. (на смак)

капуста квашена, сіль, спеції – на смак

Приготування: