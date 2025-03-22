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Овощи на "Винегрет" варить не надо: как приготовить любимый салат за считанные минуты (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Так быстро "Винегрет" вы еще не готовили
Так быстро "Винегрет" вы еще не готовили. Фото Коллаж "Телеграф"

Больше не придется тратить много времени на приготовление простого салата

Винегрет – это классическое блюдо, которое любят многие. Однако традиционный способ приготовления требует длительной варки овощей, что занимает немало времени.

Этот рецепт, которым поделилась блогерша "Искренняя хозяйка", предлагает простой и быстрый способ приготовления винегрета без необходимости варить овощи. Благодаря этому вы сможете приготовить любимый салат быстро и без лишних усилий.

Ингредиенты:

  • свекла средняя – 2 шт.
  • морковь большая – 1 шт.
  • картофель средний – 3 шт.
  • масло – 4 ст. л.
  • вода – 4 ст. л.
  • огурцы маринованные – по вкусу
  • лук – 0,5 шт.
  • фасоль консервированная – 4–5 ст. л. (по вкусу)
  • капуста квашеная, соль, специи – по вкусу

Приготовление:

  1. Свеклу, морковь и картофель нарезаем кубиками примерно 1,5 на 1,5 сантиметра.
  2. На сковороду наливаем 3 ст. л. масла, выкладываем свеклу и хорошо перемешиваем.
  3. Морковь выкладываем поверх свеклы, а сверху – картофель.
  4. Добавляем 3–4 ст. л. воды. Сковороду накрываем крышкой и ставим на сильный огонь.
  5. Крышку не снимаем. С момента появления конденсата на крышке тушим еще 5 минут.
  6. Через 5 минут снимаем сковороду с огня, но крышку не открываем. Оставляем охлаждаться под крышкой.
  7. Пока овощи охлаждаются, нарезаем огурцы и лук, после чего смешиваем все ингредиенты.
Теги:
#Свекла #Рецепты #Салаты #Винегрет