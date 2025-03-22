Овощи на "Винегрет" варить не надо: как приготовить любимый салат за считанные минуты (видео)

Больше не придется тратить много времени на приготовление простого салата

Винегрет – это классическое блюдо, которое любят многие. Однако традиционный способ приготовления требует длительной варки овощей, что занимает немало времени.

Этот рецепт, которым поделилась блогерша "Искренняя хозяйка", предлагает простой и быстрый способ приготовления винегрета без необходимости варить овощи. Благодаря этому вы сможете приготовить любимый салат быстро и без лишних усилий.

Ингредиенты:

свекла средняя – 2 шт.

морковь большая – 1 шт.

картофель средний – 3 шт.

масло – 4 ст. л.

вода – 4 ст. л.

огурцы маринованные – по вкусу

лук – 0,5 шт.

фасоль консервированная – 4–5 ст. л. (по вкусу)

капуста квашеная, соль, специи – по вкусу

Приготовление: