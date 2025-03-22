Овощи на "Винегрет" варить не надо: как приготовить любимый салат за считанные минуты (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Больше не придется тратить много времени на приготовление простого салата
Винегрет – это классическое блюдо, которое любят многие. Однако традиционный способ приготовления требует длительной варки овощей, что занимает немало времени.
Этот рецепт, которым поделилась блогерша "Искренняя хозяйка", предлагает простой и быстрый способ приготовления винегрета без необходимости варить овощи. Благодаря этому вы сможете приготовить любимый салат быстро и без лишних усилий.
Ингредиенты:
- свекла средняя – 2 шт.
- морковь большая – 1 шт.
- картофель средний – 3 шт.
- масло – 4 ст. л.
- вода – 4 ст. л.
- огурцы маринованные – по вкусу
- лук – 0,5 шт.
- фасоль консервированная – 4–5 ст. л. (по вкусу)
- капуста квашеная, соль, специи – по вкусу
Приготовление:
- Свеклу, морковь и картофель нарезаем кубиками примерно 1,5 на 1,5 сантиметра.
- На сковороду наливаем 3 ст. л. масла, выкладываем свеклу и хорошо перемешиваем.
- Морковь выкладываем поверх свеклы, а сверху – картофель.
- Добавляем 3–4 ст. л. воды. Сковороду накрываем крышкой и ставим на сильный огонь.
- Крышку не снимаем. С момента появления конденсата на крышке тушим еще 5 минут.
- Через 5 минут снимаем сковороду с огня, но крышку не открываем. Оставляем охлаждаться под крышкой.
- Пока овощи охлаждаются, нарезаем огурцы и лук, после чего смешиваем все ингредиенты.