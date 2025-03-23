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Всього десять хвилин — і ситний перекус на столі: як його приготувати з лавашем та тунцем (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Бюджетна страва, від якої просто неможливо відірватися
Бюджетна страва, від якої просто неможливо відірватися. Фото instagram.com

Готується легко та просто

З лаваша можна приготувати безліч смачних і простих закусок — від хрустких конвертиків із сиром до рулетів із різноманітними начинками. Цей тонкий і нейтральний на смак хліб чудово поєднується з сиром, овочами, м’ясом, рибою і дозволяє швидко створити щось цікаве до столу.

Одним із таких вдалих варіантів є лаваш з тунцем — легка, поживна й ароматна закуска, яка смакує як холодною, так і трохи підігрітою. Вона ідеально підійде до святкового меню або для швидкого перекусу, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати закуску з лаваша з тунцем

Інгредієнти:

  • тортилья;
  • крем-сир;
  • листя салату;
  • консервований тунець;
  • консервована кукурудза;
  • сир;

Спосіб приготування:

1.Тортилью змастити крем-сиром.

2.Зверху викласти листя салату, тунець, кукурудзу, тертий сир, загорнути.

3.Обсмажити, розрізати навпіл.

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#Тунець #Лаваш #Готуємо вдома