Всього десять хвилин — і ситний перекус на столі: як його приготувати з лавашем та тунцем (відео)

Готується легко та просто

З лаваша можна приготувати безліч смачних і простих закусок — від хрустких конвертиків із сиром до рулетів із різноманітними начинками. Цей тонкий і нейтральний на смак хліб чудово поєднується з сиром, овочами, м’ясом, рибою і дозволяє швидко створити щось цікаве до столу.

Одним із таких вдалих варіантів є лаваш з тунцем — легка, поживна й ароматна закуска, яка смакує як холодною, так і трохи підігрітою. Вона ідеально підійде до святкового меню або для швидкого перекусу, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати закуску з лаваша з тунцем

Інгредієнти:

тортилья;

крем-сир;

листя салату;

консервований тунець;

консервована кукурудза;

сир;

Спосіб приготування:

1.Тортилью змастити крем-сиром.

2.Зверху викласти листя салату, тунець, кукурудзу, тертий сир, загорнути.

3.Обсмажити, розрізати навпіл.