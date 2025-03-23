Всього десять хвилин — і ситний перекус на столі: як його приготувати з лавашем та тунцем (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готується легко та просто
З лаваша можна приготувати безліч смачних і простих закусок — від хрустких конвертиків із сиром до рулетів із різноманітними начинками. Цей тонкий і нейтральний на смак хліб чудово поєднується з сиром, овочами, м’ясом, рибою і дозволяє швидко створити щось цікаве до столу.
Одним із таких вдалих варіантів є лаваш з тунцем — легка, поживна й ароматна закуска, яка смакує як холодною, так і трохи підігрітою. Вона ідеально підійде до святкового меню або для швидкого перекусу, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати закуску з лаваша з тунцем
Інгредієнти:
- тортилья;
- крем-сир;
- листя салату;
- консервований тунець;
- консервована кукурудза;
- сир;
Спосіб приготування:
1.Тортилью змастити крем-сиром.
2.Зверху викласти листя салату, тунець, кукурудзу, тертий сир, загорнути.
3.Обсмажити, розрізати навпіл.