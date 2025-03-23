Всего десять минут – и сытный перекус на столе: как его приготовить с лавашем и тунцом (видео)
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Готовится легко и просто
Из лаваша можно приготовить множество вкусных и простых закусок – от хрустящих конвертиков с сыром до рулетов с разнообразными начинками. Этот тонкий и нейтральный по вкусу хлеб прекрасно сочетается с сыром, овощами, мясом, рыбой и позволяет быстро создать что-то интересное к столу.
Одним из таких удачных вариантов является лаваш с тунцем – легкая, питательная и ароматная закуска, которая вкусна как холодной, так и немного подогретой. Она идеально подойдет к праздничному меню или для быстрого перекуса, когда хочется чего-нибудь вкусного, но без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить закуску из лаваша с тунцом
Ингредиенты:
- тортилья;
- крем-сыр;
- листья салата;
- консервированный тунец;
- консервированная кукуруза;
- сыр;
Способ приготовления:
1.Тортилью смазать крем-сыром.
2.Сверху выложить листья салата, тунец, кукурузу, тертый сыр, завернуть.
3.Обжарить, разрезать пополам.