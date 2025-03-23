Всего десять минут – и сытный перекус на столе: как его приготовить с лавашем и тунцом (видео)

Готовится легко и просто

Из лаваша можно приготовить множество вкусных и простых закусок – от хрустящих конвертиков с сыром до рулетов с разнообразными начинками. Этот тонкий и нейтральный по вкусу хлеб прекрасно сочетается с сыром, овощами, мясом, рыбой и позволяет быстро создать что-то интересное к столу.

Одним из таких удачных вариантов является лаваш с тунцем – легкая, питательная и ароматная закуска, которая вкусна как холодной, так и немного подогретой. Она идеально подойдет к праздничному меню или для быстрого перекуса, когда хочется чего-нибудь вкусного, но без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить закуску из лаваша с тунцом

Ингредиенты:

тортилья;

крем-сыр;

листья салата;

консервированный тунец;

консервированная кукуруза;

сыр;

Способ приготовления:

1.Тортилью смазать крем-сыром.

2.Сверху выложить листья салата, тунец, кукурузу, тертый сыр, завернуть.

3.Обжарить, разрезать пополам.