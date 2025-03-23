Впораєтеся за три хвилини: як приготувати соус песто з базиліку (відео)
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З магазинним соусом не зрівняти
Соус песто — це класичний італійський соус, який завоював популярність у всьому світі завдяки своєму ароматному смаку та універсальності. Він готується з базиліку, часнику, оливкової олії, кедрових горішків і пармезану, що робить його неймовірно смачним доповненням до багатьох страв.
Песто відмінно підходить до пасти, додається до піци, використовують як маринад для м’яса або риби, а також як соус для овочів чи бутербродів. Це ідеальний спосіб додати стравам свіжості, аромату і середземноморського колориту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria.panasiuk".
Як приготувати соус песто
Інгредієнти:
- 50 г базиліка;
- 80 г кеш'ю;
- 3 зубчики часнику;
- 100 мл оливкової олії (можна більше, регулюємо консистенцію за бажанням);
- 100 г пармезану;
- сіль, перець за смаком;
Спосіб приготування:
1.Базилік помити, викласти у блендер.
2.Додати горіхи, часник та перебити.
3.Додати тертий сир, олію та ще раз перебити.