Впораєтеся за три хвилини: як приготувати соус песто з базиліку (відео)

З магазинним соусом не зрівняти

Соус песто — це класичний італійський соус, який завоював популярність у всьому світі завдяки своєму ароматному смаку та універсальності. Він готується з базиліку, часнику, оливкової олії, кедрових горішків і пармезану, що робить його неймовірно смачним доповненням до багатьох страв.

Песто відмінно підходить до пасти, додається до піци, використовують як маринад для м’яса або риби, а також як соус для овочів чи бутербродів. Це ідеальний спосіб додати стравам свіжості, аромату і середземноморського колориту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria.panasiuk".

Як приготувати соус песто

Інгредієнти:

50 г базиліка;

80 г кеш'ю;

3 зубчики часнику;

100 мл оливкової олії (можна більше, регулюємо консистенцію за бажанням);

100 г пармезану;

сіль, перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Базилік помити, викласти у блендер.

2.Додати горіхи, часник та перебити.

3.Додати тертий сир, олію та ще раз перебити.