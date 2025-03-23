Справитесь за три минуты: как приготовить соус песто из базилика (видео)
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С магазинным соусом не сравнить
Соус песто – это классический итальянский соус, завоевавший популярность во всем мире благодаря своему ароматному вкусу и универсальности. Он готовится из базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых орешков и пармезана, что делает его невероятно вкусным дополнением ко многим блюдам.
Песто отлично подходит к пасте, добавляется в пиццу, используют как маринад для мяса или рыбы, а также как соус для овощей или бутербродов. Это идеальный способ добавить блюдам свежести, аромата и средиземноморского колорита. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria.panasiuk".
Как приготовить соус песто
Ингредиенты:
- 50 г базилика;
- 80 г кешью;
- 3 зубчика чеснока;
- 100 мл оливкового масла (можно больше, регулируем консистенцию по желанию);
- 100 г пармезана;
- соль, перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Базилик помыть, выложить в блендер.
2.Добавить орехи, чеснок и перебить.
3.Добавить тертый сыр, масло и еще раз перебить.