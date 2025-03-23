Справитесь за три минуты: как приготовить соус песто из базилика (видео)

С магазинным соусом не сравнить

Соус песто – это классический итальянский соус, завоевавший популярность во всем мире благодаря своему ароматному вкусу и универсальности. Он готовится из базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых орешков и пармезана, что делает его невероятно вкусным дополнением ко многим блюдам.

Песто отлично подходит к пасте, добавляется в пиццу, используют как маринад для мяса или рыбы, а также как соус для овощей или бутербродов. Это идеальный способ добавить блюдам свежести, аромата и средиземноморского колорита. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria.panasiuk".

Как приготовить соус песто

Ингредиенты:

50 г базилика;

80 г кешью;

3 зубчика чеснока;

100 мл оливкового масла (можно больше, регулируем консистенцию по желанию);

100 г пармезана;

соль, перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Базилик помыть, выложить в блендер.

2.Добавить орехи, чеснок и перебить.

3.Добавить тертый сыр, масло и еще раз перебить.