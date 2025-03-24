Котлети вийдуть соковитими та ситнішими: який інгредієнт додати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Завдяки картоплі котлети виходять надзвичайно ніжними
Котлети періодично готують усі — це проста, смачна й ситна страва, яка завжди доречна на обід або вечерю. Сьогодні ми пропонуємо трохи урізноманітнити звичний рецепт і приготувати котлети з додаванням тертої картоплі та сиру.
Завдяки картоплі котлети виходять особливо ніжними й соковитими, а сир надає їм апетитної тягучості та насиченого смаку. Така комбінація інгредієнтів точно сподобається і дорослим, і дітям, а самі котлети можуть стати вашим улюбленим варіантом домашньої страви на кожен день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "receptoria_18".
Як приготувати котлети з картоплею
Інгредієнти:
- картопля – 4 шт.;
- фарш свинячий – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- томатна паста;
- сіль;
- перець;
- гранульований часник;
- приправа;
Спосіб приготування:
1.Картоплю відварити, зробити пюре, охолодити.
2.Додати до неї фарш та натерту цибулю.
3.Додати спеції, борошно, яйця, сир, перемішати.
4.Сформувати котлети, обсмажити.
5.Додати томатну пасту та протушкувати котлети.