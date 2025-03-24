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Котлети вийдуть соковитими та ситнішими: який інгредієнт додати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачні, соковиті, дуже ніжні
Смачні, соковиті, дуже ніжні. Фото instagram.com

Завдяки картоплі котлети виходять надзвичайно ніжними

Котлети періодично готують усі — це проста, смачна й ситна страва, яка завжди доречна на обід або вечерю. Сьогодні ми пропонуємо трохи урізноманітнити звичний рецепт і приготувати котлети з додаванням тертої картоплі та сиру.

Завдяки картоплі котлети виходять особливо ніжними й соковитими, а сир надає їм апетитної тягучості та насиченого смаку. Така комбінація інгредієнтів точно сподобається і дорослим, і дітям, а самі котлети можуть стати вашим улюбленим варіантом домашньої страви на кожен день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "receptoria_18".

Як приготувати котлети з картоплею

Інгредієнти:

  • картопля – 4 шт.;
  • фарш свинячий – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • томатна паста;
  • сіль;
  • перець;
  • гранульований часник;
  • приправа;

Спосіб приготування:

1.Картоплю відварити, зробити пюре, охолодити.

2.Додати до неї фарш та натерту цибулю.

3.Додати спеції, борошно, яйця, сир, перемішати.

4.Сформувати котлети, обсмажити.

5.Додати томатну пасту та протушкувати котлети.

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#Сир #Картопля #Котлети #Готуємо вдома