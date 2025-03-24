Котлеты получатся сочными и сытными: какой ингредиент добавить (видео)
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Благодаря картофелю котлеты получаются чрезвычайно нежными.
Котлеты периодически готовят все – это простое, вкусное и сытное блюдо, которое всегда уместно на обед или ужин. Сегодня мы предлагаем немного разнообразить привычный рецепт и приготовить котлеты с добавлением тертого картофеля и творога.
Благодаря картофелю котлеты получаются особенно нежными и сочными, а сыр придает им аппетитную тягучесть и насыщенный вкус. Такое сочетание ингредиентов точно понравится и взрослым, и детям, а сами котлеты могут стать вашим любимым вариантом домашнего блюда на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "receptoria_18".
Как приготовить котлеты с картофелем
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.;
- фарш свиной – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста;
- соль;
- перец;
- гранулированный чеснок;
- приправа;
Способ приготовления:
1.Картофель отварить, сделать пюре, охладить.
2.Добавить в нее фарш и натертый лук.
3.Добавить специи, муку, яйца, сыр, перемешать.
4.Сформировать котлеты, обжарить.
5.Добавить томатную пасту и протушить котлеты.