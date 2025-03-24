Котлеты получатся сочными и сытными: какой ингредиент добавить (видео)

Благодаря картофелю котлеты получаются чрезвычайно нежными.

Котлеты периодически готовят все – это простое, вкусное и сытное блюдо, которое всегда уместно на обед или ужин. Сегодня мы предлагаем немного разнообразить привычный рецепт и приготовить котлеты с добавлением тертого картофеля и творога.

Благодаря картофелю котлеты получаются особенно нежными и сочными, а сыр придает им аппетитную тягучесть и насыщенный вкус. Такое сочетание ингредиентов точно понравится и взрослым, и детям, а сами котлеты могут стать вашим любимым вариантом домашнего блюда на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "receptoria_18".

Как приготовить котлеты с картофелем

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.;

фарш свиной – 500 г;

лук – 1 шт.;

томатная паста;

соль;

перец;

гранулированный чеснок;

приправа;

Способ приготовления:

1.Картофель отварить, сделать пюре, охладить.

2.Добавить в нее фарш и натертый лук.

3.Добавить специи, муку, яйца, сыр, перемешать.

4.Сформировать котлеты, обжарить.

5.Добавить томатную пасту и протушить котлеты.