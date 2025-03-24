Пісні медові кекси: ароматна насолода без зайвих калорій (відео)

Пухка та ніжна випічка до кави або чаю

Медові кекси – справжня знахідка для тих, хто любить солодощі, але прагне до здорового харчування. Вони виходять неймовірно ароматними, ніжними та водночас зовсім не містять масла то молока. Мед додає кексам особливої глибини смаку, а кориця та горіхи – пікантності.

Рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть дитина. Ви можете експериментувати з начинками, додаючи свої улюблені сухофрукти або спеції. Ці кекси стануть чудовим доповненням до чаю або кави, а також чудовим десертом для гостей.

Рецептом поділилась блогерка _fil.anna_.

Інгредієнти:

вода — 100 г

мед — 2 ст. л.

цукор — 80 г

ванільний цукор — 16 г (1 упаковка)

олія — 80 г

борошно — 250 г

сода — 1 ч. л. без гірки

кориця, горіхи, сухофрукти — за бажанням

Приготування: