Постные медовые кексы: ароматное наслаждение без лишних калорий (видео)

Воздушная и нежная выпечка к кофе или чаю

Медовые кексы – настоящая находка для тех, кто любит сладости, но стремится к здоровому питанию. Они получаются невероятно ароматными, нежными и одновременно совсем не содержат сливочного масла или молока. Мед придает кексам особую глубину вкуса, а корица и орехи – пикантности.

Рецепт настолько прост, что с ним справится даже ребенок. Вы можете экспериментировать с начинками, добавляя свои любимые сухофрукты или специи. Эти кексы станут отличным дополнением к чаю или кофе, а также отличным десертом для гостей.

Рецептом поделилась блоггер _fil.anna_.

Ингредиенты:

вода — 100 г

мед – 2 ст. л.

сахар — 80 г

ванильный сахар — 16 г (1 упаковка)

масло — 80 г

мука — 250 г

сода – 1 ч. л. без горки

корица, орехи, сухофрукты – по желанию

Приготовление: