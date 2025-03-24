Постные медовые кексы: ароматное наслаждение без лишних калорий (видео)
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Воздушная и нежная выпечка к кофе или чаю
Медовые кексы – настоящая находка для тех, кто любит сладости, но стремится к здоровому питанию. Они получаются невероятно ароматными, нежными и одновременно совсем не содержат сливочного масла или молока. Мед придает кексам особую глубину вкуса, а корица и орехи – пикантности.
Рецепт настолько прост, что с ним справится даже ребенок. Вы можете экспериментировать с начинками, добавляя свои любимые сухофрукты или специи. Эти кексы станут отличным дополнением к чаю или кофе, а также отличным десертом для гостей.
Рецептом поделилась блоггер _fil.anna_.
Ингредиенты:
- вода — 100 г
- мед – 2 ст. л.
- сахар — 80 г
- ванильный сахар — 16 г (1 упаковка)
- масло — 80 г
- мука — 250 г
- сода – 1 ч. л. без горки
- корица, орехи, сухофрукты – по желанию
Приготовление:
- Смешать все ингредиенты и взбить блендером, миксером или венчиком.
- Разложить тесто по формочкам.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке при 170° примерно 25-30 минут. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке.