Паска повітряна, як пух: простий рецепт без замісу руками (відео)

Секрет пишності паски криється у правильній опарі

Паска – це не просто випічка, це символ Великодня, який об'єднує родину за святковим столом. Цей рецепт дозволить вам приготувати неймовірно ніжну та повітряну паску без зайвих зусиль, адже тісто не потребує ручного замішування. Використовуючи лише лопатку, ви отримаєте паску, що тане в роті, з ароматом ванілі та цитрусових.

Рецептом цієї паски поділилась блогерка katia_cooking.

Інгредієнти:

Молоко 200 мл (тепле)

Цукор 180 г (8 ст. л.)

Вологі дріжджі 45 г

Яйця домашні 4 шт

Сіль 1/3 ч.л.

Ванільний цукор 2 ч.л.

Вершкове масло 82.5% 100 г

Борошно 600 г

Цукати 100 г

Корисні поради, щоб паска точно вийшла

Яйця домашні та масло повинні бути кімнатної температури.

Тісто руками не замішуємо використовуємо лише лопатку.

Тісто має липнути до лопатки, воно не має бути еластичним.

Якщо бачите що шапочка паски почала швидко румʼянитись накрийте фольгою. За 10 хвилин до готовності заберіть фольгу.

Приготування: