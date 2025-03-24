Паска повітряна, як пух: простий рецепт без замісу руками (відео)
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Секрет пишності паски криється у правильній опарі
Паска – це не просто випічка, це символ Великодня, який об'єднує родину за святковим столом. Цей рецепт дозволить вам приготувати неймовірно ніжну та повітряну паску без зайвих зусиль, адже тісто не потребує ручного замішування. Використовуючи лише лопатку, ви отримаєте паску, що тане в роті, з ароматом ванілі та цитрусових.
Рецептом цієї паски поділилась блогерка katia_cooking.
Інгредієнти:
- Молоко 200 мл (тепле)
- Цукор 180 г (8 ст. л.)
- Вологі дріжджі 45 г
- Яйця домашні 4 шт
- Сіль 1/3 ч.л.
- Ванільний цукор 2 ч.л.
- Вершкове масло 82.5% 100 г
- Борошно 600 г
- Цукати 100 г
Корисні поради, щоб паска точно вийшла
- Яйця домашні та масло повинні бути кімнатної температури.
- Тісто руками не замішуємо використовуємо лише лопатку.
- Тісто має липнути до лопатки, воно не має бути еластичним.
- Якщо бачите що шапочка паски почала швидко румʼянитись накрийте фольгою. За 10 хвилин до готовності заберіть фольгу.
Приготування:
- Спочатку готуємо опару. В тепле молоко додаємо 1 ст.л цукру із загальної кількості та дріжджі, перемішуємо.
- Додаємо 4 ст.л. борошна також із загальної кількості, перемішуємо, накриваємо рушником та залишаємо на 20 хв. Повинна з’явитися пишна шапка.
- В цей час в яйця додаємо звичайний та ванільний цукор, сіль та перемішуємо ручним вінчиком.
- Додаємо м’яке вершкове масло, ще раз збиваємо (вінчиком).
- Додаємо опару, добре перемішуємо лопаткою.
- Поступово додаємо просіяне борошно та кожного разу ретельно перемішуємо.
- Після борошна додаємо родзинки та натерту на дрібну терку цедру апельсина та лимона перемішуємо, накриваємо рушником та залишаємо на 1,5 години в теплому місці.
- Потім коли тісто виросло змащуємо руки рослинною олією та формуємо шари необхідного розміру (форми потрібно заповнювати на 1/3 частини).
- Знову залишаємо підходити на 1 годину.
- Тоді відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Перші 10-15 хвилин не відкривайте духовку, щоб паски не впали.