Ароматна паска на Великдень: рецепт для новачків на кухні (відео)

Ця паска готується за одну годину

Напередодні Великодня кожна господиня мріє про пишну та ароматну паску, яка стане окрасою святкового столу. Але що робити, якщо часу обмаль, а досвіду у випіканні недостатньо? Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто цінує легкість та швидкість. Без дріжджів, без зайвих зусиль, але із неперевершеним смаком – ваша паска здивує навіть найвибагливіших поціновувачів. А легка в приготуванні глазур стане чудовим доповненням до цього шедевру.

Рецептом поділилась olga_riabenko.

Тісто:

кисломолочний сир — 360 г;

яйця — 4 шт;

цукор — 200 г;

масло — 200 г (розтоплене);

сіль -½ ч. л.;

борошно — 400 г (просіяне);

розпушувач — 2 ч. л.;

родзинки — 250 г;

цедра 1,5 апельсина.

Глазур:

білок — 2 шт;

цукор — 130 г;

сік лимона — ½ ч. л.

Приготування: