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Ароматна паска на Великдень: рецепт для новачків на кухні (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Пухка та смачна паска
Пухка та смачна паска. Фото Колаж "Телеграф"

Ця паска готується за одну годину

Напередодні Великодня кожна господиня мріє про пишну та ароматну паску, яка стане окрасою святкового столу. Але що робити, якщо часу обмаль, а досвіду у випіканні недостатньо? Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто цінує легкість та швидкість. Без дріжджів, без зайвих зусиль, але із неперевершеним смаком – ваша паска здивує навіть найвибагливіших поціновувачів. А легка в приготуванні глазур стане чудовим доповненням до цього шедевру.

Рецептом поділилась olga_riabenko.

Тісто:

  • кисломолочний сир — 360 г;
  • яйця — 4 шт;
  • цукор — 200 г;
  • масло — 200 г (розтоплене);
  • сіль -½ ч. л.;
  • борошно — 400 г (просіяне);
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • родзинки — 250 г;
  • цедра 1,5 апельсина.

Глазур:

  • білок — 2 шт;
  • цукор — 130 г;
  • сік лимона — ½ ч. л.

Приготування:

  1. Змішайте сир, яйця, цукор і сіль, можна перебити блендером або міксером.
  2. Влийте розтоплене масло, всипте борошно з розпушувачем і замісіть тісто.
  3. Родзинки промийте, просушіть і додайте до тіста разом із цедрою, добре все перемішайте.
  4. Форми для пасок заповніть тістом на ⅔ і випікайте за температури 180 градусів одну годину.
  5. Для глазурі змішайте білки з цукром, поставте на водяну баню та перемішуйте до розчинення цукру.
  6. Зніміть із бані, влийте сік лимона, збийте міксером до піків і можна прикрашати паски.
Теги:
#Рецепти #Випічка #Великдень #Паска