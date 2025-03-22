Ароматна паска на Великдень: рецепт для новачків на кухні (відео)
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Ця паска готується за одну годину
Напередодні Великодня кожна господиня мріє про пишну та ароматну паску, яка стане окрасою святкового столу. Але що робити, якщо часу обмаль, а досвіду у випіканні недостатньо? Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто цінує легкість та швидкість. Без дріжджів, без зайвих зусиль, але із неперевершеним смаком – ваша паска здивує навіть найвибагливіших поціновувачів. А легка в приготуванні глазур стане чудовим доповненням до цього шедевру.
Рецептом поділилась olga_riabenko.
Тісто:
- кисломолочний сир — 360 г;
- яйця — 4 шт;
- цукор — 200 г;
- масло — 200 г (розтоплене);
- сіль -½ ч. л.;
- борошно — 400 г (просіяне);
- розпушувач — 2 ч. л.;
- родзинки — 250 г;
- цедра 1,5 апельсина.
Глазур:
- білок — 2 шт;
- цукор — 130 г;
- сік лимона — ½ ч. л.
Приготування:
- Змішайте сир, яйця, цукор і сіль, можна перебити блендером або міксером.
- Влийте розтоплене масло, всипте борошно з розпушувачем і замісіть тісто.
- Родзинки промийте, просушіть і додайте до тіста разом із цедрою, добре все перемішайте.
- Форми для пасок заповніть тістом на ⅔ і випікайте за температури 180 градусів одну годину.
- Для глазурі змішайте білки з цукром, поставте на водяну баню та перемішуйте до розчинення цукру.
- Зніміть із бані, влийте сік лимона, збийте міксером до піків і можна прикрашати паски.