Паска воздушная, как пух: простой рецепт без замеса руками (видео)

Секрет великолепия паски кроется в правильной опаре

Паска – это не просто выпечка, это символ Пасхи, объединяющий семью за праздничным столом. Этот рецепт позволит вам приготовить невероятно нежную и воздушную паску без лишних усилий, ведь тесто не требует ручного замеса. Используя только лопатку, вы получите тающую во рту праздничную выпечку с ароматом ванили и цитрусовых.

Рецептом этой пояса поделилась блогерша katia_cooking.

Ингредиенты:

Молоко 200 мл (теплое)

Сахар 180 г (8 ст. л.)

Влажные дрожжи 45 г

Яйца домашние 4 шт

Соль 1/3 ч.л.

Ванильный сахар 2 ч.л.

Сливочное масло 82.5% 100 г

Мука 600 г

Цукаты 100 г

Полезные советы, чтобы паска точно получилась

Домашние яйца и масло должны быть комнатной температуры.

Тесто руками не замешиваем используем только лопатку.

Тесто должно липнуть к лопатке, оно не должно быть эластичным.

Если видите, что шапочка паски начала быстро румяниться, накройте фольгой. За 10 минут до готовности уберите фольгу.

Приготовление: