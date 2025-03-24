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Паска воздушная, как пух: простой рецепт без замеса руками (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Пышная пасочка к Пасхе
Пышная пасочка к Пасхе. Фото Скриншот Instagram/katia_cooking, коллаж "Телеграф"

Секрет великолепия паски кроется в правильной опаре

Паска – это не просто выпечка, это символ Пасхи, объединяющий семью за праздничным столом. Этот рецепт позволит вам приготовить невероятно нежную и воздушную паску без лишних усилий, ведь тесто не требует ручного замеса. Используя только лопатку, вы получите тающую во рту праздничную выпечку с ароматом ванили и цитрусовых.

Рецептом этой пояса поделилась блогерша katia_cooking.

Ингредиенты:

  • Молоко 200 мл (теплое)
  • Сахар 180 г (8 ст. л.)
  • Влажные дрожжи 45 г
  • Яйца домашние 4 шт
  • Соль 1/3 ч.л.
  • Ванильный сахар 2 ч.л.
  • Сливочное масло 82.5% 100 г
  • Мука 600 г
  • Цукаты 100 г

Полезные советы, чтобы паска точно получилась

  • Домашние яйца и масло должны быть комнатной температуры.
  • Тесто руками не замешиваем используем только лопатку.
  • Тесто должно липнуть к лопатке, оно не должно быть эластичным.
  • Если видите, что шапочка паски начала быстро румяниться, накройте фольгой. За 10 минут до готовности уберите фольгу.

Приготовление:

  1. Сначала готовим опару. В теплое молоко добавляем 1 ст.л сахара из общего количества и дрожжи, перемешиваем.
  2. Добавляем 4 ст.л. муки также из общего количества, перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 20 мин. Должна появиться пышная шапка.
  3. В это время в яйца добавляем обычный и ванильный сахар, соль и перемешиваем ручным венчиком.
  4. Добавляем мягкое сливочное масло, еще раз взбиваем (венчиком).
  5. Добавляем опару, хорошо перемешиваем лопаткой.
  6. Постепенно добавляем просеянную муку и каждый раз тщательно перемешиваем.
  7. После муки добавляем изюм и натертую на мелкую терку цедру апельсина и лимона перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 1,5 часа в теплом месте.
  8. Затем, когда тесто выросло смазываем руки растительным маслом и формируем шарики необходимого размера (формы нужно заполнять на 1/3 части).
  9. Снова оставляем подходить на 1 час.
  10. Тогда отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Первые 10-15 минут не открывайте духовку, чтобы паски не упали.
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#Рецепты #Выпечка #Пасха #Паска