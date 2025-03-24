Паска воздушная, как пух: простой рецепт без замеса руками (видео)
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Секрет великолепия паски кроется в правильной опаре
Паска – это не просто выпечка, это символ Пасхи, объединяющий семью за праздничным столом. Этот рецепт позволит вам приготовить невероятно нежную и воздушную паску без лишних усилий, ведь тесто не требует ручного замеса. Используя только лопатку, вы получите тающую во рту праздничную выпечку с ароматом ванили и цитрусовых.
Рецептом этой пояса поделилась блогерша katia_cooking.
Ингредиенты:
- Молоко 200 мл (теплое)
- Сахар 180 г (8 ст. л.)
- Влажные дрожжи 45 г
- Яйца домашние 4 шт
- Соль 1/3 ч.л.
- Ванильный сахар 2 ч.л.
- Сливочное масло 82.5% 100 г
- Мука 600 г
- Цукаты 100 г
Полезные советы, чтобы паска точно получилась
- Домашние яйца и масло должны быть комнатной температуры.
- Тесто руками не замешиваем используем только лопатку.
- Тесто должно липнуть к лопатке, оно не должно быть эластичным.
- Если видите, что шапочка паски начала быстро румяниться, накройте фольгой. За 10 минут до готовности уберите фольгу.
Приготовление:
- Сначала готовим опару. В теплое молоко добавляем 1 ст.л сахара из общего количества и дрожжи, перемешиваем.
- Добавляем 4 ст.л. муки также из общего количества, перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 20 мин. Должна появиться пышная шапка.
- В это время в яйца добавляем обычный и ванильный сахар, соль и перемешиваем ручным венчиком.
- Добавляем мягкое сливочное масло, еще раз взбиваем (венчиком).
- Добавляем опару, хорошо перемешиваем лопаткой.
- Постепенно добавляем просеянную муку и каждый раз тщательно перемешиваем.
- После муки добавляем изюм и натертую на мелкую терку цедру апельсина и лимона перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 1,5 часа в теплом месте.
- Затем, когда тесто выросло смазываем руки растительным маслом и формируем шарики необходимого размера (формы нужно заполнять на 1/3 части).
- Снова оставляем подходить на 1 час.
- Тогда отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Первые 10-15 минут не открывайте духовку, чтобы паски не упали.