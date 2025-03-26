Близькі не здогадаються з чого ця страва: як приготувати ароматні цибуляники за десять хвилин (відео)

Страва з продуктів, які є завжди

Цибуляники — це ароматна й соковита альтернатива традиційним дерунам. Якщо ви любите картопляні оладки, то вам точно сподобається цей варіант, де головним інгредієнтом є ріпчаста цибуля. Вона надає страві особливу ніжність, легку солодкість і пікантний смак.

Цибуляники готуються швидко й потребують мінімального набору продуктів, але при цьому виходять апетитними та хрусткими. Ідеальні як самостійна страва чи доповнення до сметанного соусу або тушкованого м'яса. Спробуйте приготувати — можливо, вони стануть вашим новим фаворитом! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати цибуляники

Інгредієнти:

цибуля – 500 г;

зелена цибуля – 50 г;

борошно – 100 г;

яйця – 2 шт.;

розпушувач для тіста – 1 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.;

перець, спеції за смаком;

соняшникова олія – 3 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Цибулю очистити від лушпиння, промити та нарізаємо кубиками.

2.Нашатковану цибулю заправити сіллю з перцем, перемнути все руками так, щоб вона пустила сік, і залишити маринуватися на 15 хвилин (обов'язково).

3.З'єднати цибулю з яйцями, зеленою цибулею.

4.Додати борошно з розпушувачем. Перемішати борошняну суміш із цибулею.

5.Поставити сковороду на плиту, налити олію і добре підігріти на середньому вогні.

6.Зменшити вогонь і викласти цибуляники на сковороду.

7.Обсмажити з кожного боку по 4-5 хвилин на невеликому вогні до золотистого кольору.

8.Готові млинці викласти на паперові рушники та подати гарячими зі сметаною та шкварками.