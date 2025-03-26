Близкие не догадаются из чего это блюдо: как приготовить ароматные цыбульники за десять минут (видео)
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Блюда из продуктов, которые есть всегда
Цыбульники – это ароматная и сочная альтернатива традиционным дерунам. Если вы любите картофельные оладьи, то вам точно понравится этот вариант, где главным ингредиентом является лук репчатый. Она придает блюду особую нежность, легкую сладость и пикантный вкус.
Цыбульники готовятся быстро и нуждаются в минимальном наборе продуктов, но при этом получаются аппетитными и хрустящими. Идеальны как самостоятельное блюдо или дополнение к сметанному соусу или тушеному мясу. Попытайтесь приготовить – возможно, они станут вашим новым фаворитом! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".
Как приготовить цыбульники
Ингредиенты:
- лук – 500 г;
- зеленый лук – 50 г;
- мука – 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- перец, специи по вкусу;
- подсолнечное масло – 3 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Лук очистить от шелухи, промыть и нарезать кубиками.
2.Нашинкованный лук заправить солью с перцем, перемять все руками так, чтобы он пустил сок, и оставить мариноваться на 15 минут (обязательно).
3.Соединить лук с яйцами, зеленым луком.
4.Добавить муку с разрыхлителем. Перемешать мучную смесь с луком.
5.Поставить сковороду на плиту, налить растительное масло и хорошо подогреть на среднем огне.
6.Уменьшить огонь и выложить луковицы на сковороду.
7.Обжарить с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне до золотистого цвета.
8.Готовые блинчики выложить на бумажные полотенца и подать горячими со сметаной и шкварками.