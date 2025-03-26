Близкие не догадаются из чего это блюдо: как приготовить ароматные цыбульники за десять минут (видео)

Блюда из продуктов, которые есть всегда

Цыбульники – это ароматная и сочная альтернатива традиционным дерунам. Если вы любите картофельные оладьи, то вам точно понравится этот вариант, где главным ингредиентом является лук репчатый. Она придает блюду особую нежность, легкую сладость и пикантный вкус.

Цыбульники готовятся быстро и нуждаются в минимальном наборе продуктов, но при этом получаются аппетитными и хрустящими. Идеальны как самостоятельное блюдо или дополнение к сметанному соусу или тушеному мясу. Попытайтесь приготовить – возможно, они станут вашим новым фаворитом! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить цыбульники

Ингредиенты:

лук – 500 г;

зеленый лук – 50 г;

мука – 100 г;

яйца – 2 шт.;

разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

перец, специи по вкусу;

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Лук очистить от шелухи, промыть и нарезать кубиками.

2.Нашинкованный лук заправить солью с перцем, перемять все руками так, чтобы он пустил сок, и оставить мариноваться на 15 минут (обязательно).

3.Соединить лук с яйцами, зеленым луком.

4.Добавить муку с разрыхлителем. Перемешать мучную смесь с луком.

5.Поставить сковороду на плиту, налить растительное масло и хорошо подогреть на среднем огне.

6.Уменьшить огонь и выложить луковицы на сковороду.

7.Обжарить с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне до золотистого цвета.

8.Готовые блинчики выложить на бумажные полотенца и подать горячими со сметаной и шкварками.