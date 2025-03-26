Так скумбрію ви ще не готували: як її запекти у соусі теріякі (відео)

Ароматна, соковита, доступна риба

Скумбрія – одна з найпопулярніших риб у кулінарії, адже вона смачна, корисна та доступна. Її тушкують, запікають, маринують, готують на грилі чи коптять, і в кожному варіанті вона розкриває свій особливий смак.

Один із найцікавіших способів приготування – скумбрія у соусі теріякі. Поєднання ніжної риби з ароматним, солодко-солоним соусом створює вишукану страву, яка стане чудовим доповненням до вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "receptoria_18".

Як приготувати запечену скумбрію у соусі теріякі

Інгредієнти:

скумбрія – 4 шт.;

лимон – 1 шт.;

Соус:

соєвий соус – 3 ст. л.;

соус теріякі – 3 ст. л.;

копчена паприка – 1/2 ч. л.;

гранульований часник – 1/2 ч. л.;

сіль;

перець;

Спосіб приготування:

1.Рибу почистити, порізати на шматки.

2.Змішати все для соусу. Вилити соус на рибу, перемішати.

3.Викласти рибу у форму, вкласти між шматками лимон і все залити соусом, що залишився.

4.Запікати рибу 45 хвилин при 180 С. Перших 20 хвилин під фольгою, решта 25 без.