Так скумбрію ви ще не готували: як її запекти у соусі теріякі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ароматна, соковита, доступна риба
Скумбрія – одна з найпопулярніших риб у кулінарії, адже вона смачна, корисна та доступна. Її тушкують, запікають, маринують, готують на грилі чи коптять, і в кожному варіанті вона розкриває свій особливий смак.
Один із найцікавіших способів приготування – скумбрія у соусі теріякі. Поєднання ніжної риби з ароматним, солодко-солоним соусом створює вишукану страву, яка стане чудовим доповненням до вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "receptoria_18".
Як приготувати запечену скумбрію у соусі теріякі
Інгредієнти:
- скумбрія – 4 шт.;
- лимон – 1 шт.;
Соус:
- соєвий соус – 3 ст. л.;
- соус теріякі – 3 ст. л.;
- копчена паприка – 1/2 ч. л.;
- гранульований часник – 1/2 ч. л.;
- сіль;
- перець;
Спосіб приготування:
1.Рибу почистити, порізати на шматки.
2.Змішати все для соусу. Вилити соус на рибу, перемішати.
3.Викласти рибу у форму, вкласти між шматками лимон і все залити соусом, що залишився.
4.Запікати рибу 45 хвилин при 180 С. Перших 20 хвилин під фольгою, решта 25 без.