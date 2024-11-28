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Їстимете уже за добу: рецепт надзвичайно смачної маринованої скумбрії (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Пікантна та ароматна страва
Пікантна та ароматна страва. Фото 1000.menu

Стане окрасою будь-якого столу

Скумбрія є досить простою, бюджетною та при цьому смачною рибкою. Її запікають, коптять або маринують.

Сьогодні ми хочемо запропонувати замаринувати скумбрію, яку можна буде їсти уже за добу. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як замаринувати скумбрію

Інгредієнти:

  • скумбрія — 2 шт.
  • цибуля — 1 шт.;

Розсіл:

  • 1 л холодної води;
  • 3 ст. л. солі;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 1 ч. л. гірчиці сухий (порошок);

Спосіб приготування:

1.Рибу нарізати шматками, перекласти у миску, до неї додати порізану кільцями цибулю.

2.Для приготування розсолу потрібно змішати усі сухі інгредієнти, додати воду та перемішати, що вони розчинилися.

3.Залити рибу розсолом та відправити в холодильник на одну добу.

4.Подавати готову рибу з ріпчастою або зеленою цибулею.

Теги:
#Скумбрія #Запікання #Готуємо вдома