Їстимете уже за добу: рецепт надзвичайно смачної маринованої скумбрії (відео)

Стане окрасою будь-якого столу

Скумбрія є досить простою, бюджетною та при цьому смачною рибкою. Її запікають, коптять або маринують.

Сьогодні ми хочемо запропонувати замаринувати скумбрію, яку можна буде їсти уже за добу. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як замаринувати скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія — 2 шт.

цибуля — 1 шт.;

Розсіл:

1 л холодної води;

3 ст. л. солі;

1 ч. л. цукру;

1 ч. л. гірчиці сухий (порошок);

Спосіб приготування:

1.Рибу нарізати шматками, перекласти у миску, до неї додати порізану кільцями цибулю.

2.Для приготування розсолу потрібно змішати усі сухі інгредієнти, додати воду та перемішати, що вони розчинилися.

3.Залити рибу розсолом та відправити в холодильник на одну добу.

4.Подавати готову рибу з ріпчастою або зеленою цибулею.