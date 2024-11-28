Їстимете уже за добу: рецепт надзвичайно смачної маринованої скумбрії (відео)
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Стане окрасою будь-якого столу
Скумбрія є досить простою, бюджетною та при цьому смачною рибкою. Її запікають, коптять або маринують.
Сьогодні ми хочемо запропонувати замаринувати скумбрію, яку можна буде їсти уже за добу. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як замаринувати скумбрію
Інгредієнти:
- скумбрія — 2 шт.
- цибуля — 1 шт.;
Розсіл:
- 1 л холодної води;
- 3 ст. л. солі;
- 1 ч. л. цукру;
- 1 ч. л. гірчиці сухий (порошок);
Спосіб приготування:
1.Рибу нарізати шматками, перекласти у миску, до неї додати порізану кільцями цибулю.
2.Для приготування розсолу потрібно змішати усі сухі інгредієнти, додати воду та перемішати, що вони розчинилися.
3.Залити рибу розсолом та відправити в холодильник на одну добу.
4.Подавати готову рибу з ріпчастою або зеленою цибулею.