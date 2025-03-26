Так скумбрию вы еще не готовили: как ее запечь в соусе терияки (видео)
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Ароматная, сочная, доступная рыба
Скумбрия – одна из самых популярных рыб в кулинарии, ведь она вкусна, полезна и доступна. Ее тушат, запекают, маринуют, готовят на гриле или коптят, и в каждом варианте она раскрывает свой особый вкус.
Один из самых интересных способов приготовления – скумбрия в соусе терияки. Сочетание нежной рыбы с ароматным, сладко-соленым соусом создает изысканное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "receptoria_18".
Как приготовить запеченную скумбрию в соусе терияки
Ингредиенты:
- скумбрия – 4 шт.;
- лимон – 1 шт.;
Соус:
- соевый соус – 3 ст. л.;
- соус терияки – 3 ст. л.;
- копченая паприка – 1/2 ч. л.;
- гранулированный чеснок – 1/2 ч. л.;
- соль;
- перец;
Способ приготовления:
1.Рыбу почистить, порезать на куски.
2.Смешать все для соуса. Вылить соус на рыбу, перемешать.
3.Выложить рыбу в форму, вложить между кусками лимон и все залить оставшимся соусом.
4. Запекать рыбу 45 минут при 180 °С. Первые 20 минут под фольгой, остальные 25 без.