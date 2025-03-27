На смак — як суші, а готується значно швидше: рецепт смачного крабового пирога (відео)

Ситна та смачна випічка

Крабові палички – це інгредієнт, який багато хто звик бачити в салатах. Але з ними можна приготувати не лише закуски, а й смачну випічку!

Пиріг з крабовими паличками – це ніжна, ароматна страва, яка чудово підійде як для сімейного обіду, так і для святкового столу. Він виходить соковитим, ситним і водночас легким, а його приготування не займе багато часу. Якщо ви шукаєте цікавий спосіб використати крабові палички по-новому, цей пиріг стане для вас справжньою знахідкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати крабовий пиріг

Інгредієнти:

борошно – 250 г;

масло вершкове холодне – 125 г;

яйце – 1 шт.;

вода холодна – 1 ст. л (крижана);

Для начинки:

крабові палички;

шпинат – 100 г;

цибуля – 1 шт.;

сир твердий – 150 г;

вершки жирні від 20% — 300 г;

яйця – 3 шт.;

сіль, перець, сухий часник;

зелена цибуля для подачі;

Спосіб приготування:

1.Для приготування тіста змішати усі інгредієнти разом. Перетерти швидко руками та покласти у холодильник на пів години.

2.Для начинки цибулю дрібно нарізати та обсмажити.

3.Шпинат нарізати, додати до цибулі.

4.Крабові палички розбираємо на волокна.

5.Викласти на тісто натертий сир, шпинат із цибулею, крабові палички.

6.Для заливки змішати вершки з яйцями та спеціями та залити тарт.

7.Запікаємо при 180 приблизно 30 хвилин.