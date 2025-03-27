На вкус – как суши, а готовится гораздо быстрее: рецепт вкусного крабового пирога (видео)
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Сытная и вкусная выпечка
Крабовые палочки – это ингредиент, который многие привыкли видеть в салатах. Но с ними можно приготовить не только закуски, но вкусную выпечку!
Пирог с крабовыми палочками – это нежное, ароматное блюдо, которое отлично подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Он получается сочным, сытным и одновременно легким, а его приготовление не займет много времени. Если вы ищете интересный способ использовать крабовые палочки по-новому, этот пирог станет для вас настоящей находкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить крабовый пирог
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- масло сливочное холодное – 125 г;
- яйцо – 1 шт.;
- вода холодная – 1 ст. л (ледяная);
Для начинки:
- крабовые палочки;
- шпинат – 100 г;
- лук – 1 шт.;
- сыр твердый – 150 г;
- сливки жирные от 20% — 300 г;
- яйца – 3 шт.;
- соль, перец, сухой чеснок;
- зеленый лук для подачи;
Способ приготовления:
1.Для приготовления теста смешать все ингредиенты вместе. Перетереть руками и положить в холодильник на пол часа.
2.Для начинки лук мелко порезать и обжарить.
3.Шпинат нарезать, добавить к луку.
4.Крабовые палочки разобрать на волокна.
5.Выложить на тесто натертый сыр, шпинат с луком, крабовые палочки.
6.Для заливки смешать сливки с яйцами и специями и залить тарт.
7.Запекать при 180 градусах примерно 30 минут.