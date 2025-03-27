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На вкус – как суши, а готовится гораздо быстрее: рецепт вкусного крабового пирога (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Близкие будут в восторге
Близкие будут в восторге. Фото instagram.com

Сытная и вкусная выпечка

Крабовые палочки – это ингредиент, который многие привыкли видеть в салатах. Но с ними можно приготовить не только закуски, но вкусную выпечку!

Пирог с крабовыми палочками – это нежное, ароматное блюдо, которое отлично подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Он получается сочным, сытным и одновременно легким, а его приготовление не займет много времени. Если вы ищете интересный способ использовать крабовые палочки по-новому, этот пирог станет для вас настоящей находкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить крабовый пирог

Ингредиенты:

  • мука – 250 г;
  • масло сливочное холодное – 125 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • вода холодная – 1 ст. л (ледяная);

Для начинки:

  • крабовые палочки;
  • шпинат – 100 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сыр твердый – 150 г;
  • сливки жирные от 20% — 300 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • соль, перец, сухой чеснок;
  • зеленый лук для подачи;

Способ приготовления:

1.Для приготовления теста смешать все ингредиенты вместе. Перетереть руками и положить в холодильник на пол часа.

2.Для начинки лук мелко порезать и обжарить.

3.Шпинат нарезать, добавить к луку.

4.Крабовые палочки разобрать на волокна.

5.Выложить на тесто натертый сыр, шпинат с луком, крабовые палочки.

6.Для заливки смешать сливки с яйцами и специями и залить тарт.

7.Запекать при 180 градусах примерно 30 минут.

Теги:
#Крабовые палочки #Готовим дома #Пиріг