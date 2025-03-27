"Шарлотка" і поруч не стояла: яблучний пиріг "Невидимка" сподобається усім, хто його скуштує (відео)

Смачний та ніжний пиріг

Чи не найпопулярнішим яблучним пирогом є "Шарлотка" — проста, але неймовірно смачна випічка, яка підкорює серця своїм ніжним бісквітним тістом і ароматною яблучною начинкою.

Проте сьогодні ми пропонуємо ще один варіант яблучного пирога, який вразить вас не менше! Цей рецепт поєднує ідеально збалансовану текстуру, насичений смак та особливу родзинку, що зробить випічку справжньою окрасою вашого столу. Готується легко, а результат перевершить усі очікування. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

Для крамбла:

цукор – 80 г;

олія вершкове – 50 г;

борошно – 100 г;

Для пирога:

яблука – 5 шт. (краще брати різних сортів);

родзинки або журавлина – 50 г (за бажанням);

горіхи – 50 г (за бажанням);

лайм чи лимон – 0,5 шт.;

молоко – 200 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 150 г;

ванільний цукор;

борошно – 70 г;

розпушувач – 5 г;

кориця за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Для приготування крамбла просто все змішати. Масло має бути холодним, його порубати ножем і змішати руками до однорідної крихти.

2.Для начинки почистити яблука, розрізати навпіл і нарізати тоненькими шматочками.

3.Додати горіхи, сухофрукти, цедру лайма та сік.

4.Окремо змішати молоко, 2 яйця, цукор, ваніль, борошно та розпушувач. Заливаємо цією рідиною яблука та перемішати.

5.Форму вистелити пергаментом і на дно насипати половину крамбла. Зверху викласти яблука у тісті. Поверх яблук висипати крамбл, що залишився.

6.Запікати 1 годину – 1 годину 20 хвилин при 180°С до рум'яності пирога. Почекати поки охолоне і можна їсти.