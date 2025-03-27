"Шарлотка" и рядом не стояла: яблочный пирог "Невидимка" понравится всем, кто его попробует (видео)

Вкусный и нежный пирог

Едва ли не самым популярным яблочным пирогом является "Шарлотка" — простая, но невероятно вкусная выпечка, которая покоряет сердца своим нежным бисквитным тестом и ароматной яблочной начинкой.

Однако сегодня мы предлагаем еще один вариант яблочного пирога, который поразит вас не меньше! Этот рецепт сочетает идеально сбалансированную текстуру, насыщенный вкус и особую изюминку, что сделает выпечку настоящим украшением вашего стола. Готовится легко, а результат превзойдет все ожидания. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

Для крамбла:

сахар – 80 г;

масло сливочное – 50 г;

мука – 100 г;

Для пирога:

яблоки – 5 шт. (лучше брать разных сортов);

изюм или клюква – 50 г (по желанию);

орехи – 50 г (по желанию);

лайм или лимон – 0,5 шт.;

молоко – 200 г;

яйца – 2 шт.;

сахар – 150 г;

ванильный сахар;

мука – 70 г;

разрыхлитель – 5 г;

корица по желанию;

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Способ приготовления:

1.Для приготовления крамбла просто все смешать. Масло должно быть холодным, его порубить ножом и смешать руками до однородной крошки.

2.Для начинки почистить яблоки, разрезать пополам и нарезать тоненькими кусочками.

3.Добавить орехи, сухофрукты, цедру лайма и сок.

4.Отдельно смешать молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Залить этой жидкостью яблоки и перемешать.

5.Форму выстелить пергаментом и на дно насыпать половину крамбла. Сверху выложить яблоки в тесте. Поверх яблок высыпать оставшийся крамбл.

6. Запекать 1 час-1 час 20 минут при 180°С до румяности пирога. Подождать пока остынет и можно есть.