"Шарлотка" и рядом не стояла: яблочный пирог "Невидимка" понравится всем, кто его попробует (видео)
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Вкусный и нежный пирог
Едва ли не самым популярным яблочным пирогом является "Шарлотка" — простая, но невероятно вкусная выпечка, которая покоряет сердца своим нежным бисквитным тестом и ароматной яблочной начинкой.
Однако сегодня мы предлагаем еще один вариант яблочного пирога, который поразит вас не меньше! Этот рецепт сочетает идеально сбалансированную текстуру, насыщенный вкус и особую изюминку, что сделает выпечку настоящим украшением вашего стола. Готовится легко, а результат превзойдет все ожидания. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты:
Для крамбла:
- сахар – 80 г;
- масло сливочное – 50 г;
- мука – 100 г;
Для пирога:
- яблоки – 5 шт. (лучше брать разных сортов);
- изюм или клюква – 50 г (по желанию);
- орехи – 50 г (по желанию);
- лайм или лимон – 0,5 шт.;
- молоко – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 150 г;
- ванильный сахар;
- мука – 70 г;
- разрыхлитель – 5 г;
- корица по желанию;
Способ приготовления:
1.Для приготовления крамбла просто все смешать. Масло должно быть холодным, его порубить ножом и смешать руками до однородной крошки.
2.Для начинки почистить яблоки, разрезать пополам и нарезать тоненькими кусочками.
3.Добавить орехи, сухофрукты, цедру лайма и сок.
4.Отдельно смешать молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Залить этой жидкостью яблоки и перемешать.
5.Форму выстелить пергаментом и на дно насыпать половину крамбла. Сверху выложить яблоки в тесте. Поверх яблок высыпать оставшийся крамбл.
6. Запекать 1 час-1 час 20 минут при 180°С до румяности пирога. Подождать пока остынет и можно есть.