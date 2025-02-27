Готуємо "Шарлотку" за 15 хвилин: фантастично ніжний пиріг (відео)

Пиріг з яблуками за новим рецептом

Що може бути краще за смачну, ароматну і "затишну" випічку?! Одним із класичних пирогів є "Шарлотка", яка підкорює швидкістю приготування, пишністю, бюджетністю та, звісно ж, смаком.

Сьогодні ми пропонуємо рецепт "Шарлотки", яку ви приготуєте всього за 15 хвилин. А рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Тетяна Чижович".

Як приготувати "Шарлотку"

Інгредієнти:

яблука — 3 шт.;

сік з половинки лимона;

яйця — 4 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 15 г;

борошно — 160 г;

розпушувач — 0,5 ч.л;

кориця — 0,5 ч.л;

коричневий цукор — 15 г (можна замінити на звичайний);

цукрова пудра — 5 г;

Спосіб приготування:

1.Яблука очистити від шкірки та насіння, нарізати слайсами.

2.Збризнути їх соком лимона, ретельно перемішати, розподіливши сік.

3.Яйця збити з цукром та ванільним цукром близько 7 хвилин до білого кольору.

4.Додати просіяне борошно, обережно перемішати до утворення однорідної маси.

5.Влити трішки тіста на змащену маслом форму для випічки, розрівняти по дну.

6.Викласти частину яблук, присипати корицею.

7.Знову залити тісто та зверху викласти яблука, що залишилися, формуючи квіточку.

8.Зверху присипати коричневим цукром.

9.Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин.

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