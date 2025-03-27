Сирний суп з м'ясом та грибами: цю смачну та поживну страву ви приготуєте за 30 хвилин (відео)

Готувати такий суп — справжнє задоволення

Сирний суп з м’ясом та грибами — це ідеальний, коли хочеться приготувати щось поживне та смачне, але при цьому не витрачати багато часу на кухні. Ця страва поєднує ніжність курячого філе, аромат грибів і кремову текстуру плавленого сиру, створюючи поживний обід чи вечерю, яку можна подати на стіл лише за 30 хвилин.

Завдяки доступним інгредієнтам і швидкому процесу готування, цей рецепт від hotuyte_ta_smakuyte легко стане частиною вашого домашнього меню, особливо в буденні дні, коли часу обмаль.

Інгредієнти:

Вода — 2 л

Картопля — 3-4 шт

Морква — 1 шт

Цибуля — 1 шт

Олія — 2 ст.л

Куряче філе — 1 шт

Шампіньйони — 300 г

Макаронні вироби — 60 г

Плавлений сир — 100 г

Сіль, перець, лавровий лист, перець духмяний, приправа, зелень.

Приготування