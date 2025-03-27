Сирний суп з м'ясом та грибами: цю смачну та поживну страву ви приготуєте за 30 хвилин (відео)
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Готувати такий суп — справжнє задоволення
Сирний суп з м’ясом та грибами — це ідеальний, коли хочеться приготувати щось поживне та смачне, але при цьому не витрачати багато часу на кухні. Ця страва поєднує ніжність курячого філе, аромат грибів і кремову текстуру плавленого сиру, створюючи поживний обід чи вечерю, яку можна подати на стіл лише за 30 хвилин.
Завдяки доступним інгредієнтам і швидкому процесу готування, цей рецепт від hotuyte_ta_smakuyte легко стане частиною вашого домашнього меню, особливо в буденні дні, коли часу обмаль.
Інгредієнти:
- Вода — 2 л
- Картопля — 3-4 шт
- Морква — 1 шт
- Цибуля — 1 шт
- Олія — 2 ст.л
- Куряче філе — 1 шт
- Шампіньйони — 300 г
- Макаронні вироби — 60 г
- Плавлений сир — 100 г
- Сіль, перець, лавровий лист, перець духмяний, приправа, зелень.
Приготування
- Картоплю і моркву нарізаємо кубиком і відправляємо варитись.
- Обсмажуємо на олії цибулю та порізане куряче філе.
- Коли вода з картоплею закипить даємо сіль, обсмажене куряче філе, почищені і порізані шампіньйони і варимо до готовності.
- В кінці додаємо жменю макаронів та плавлений сир, всі спеції до смаку і варимо ще 5-6 хвилин.