Сырный суп с мясом и грибами: это вкусное и питательное блюдо вы приготовите за 30 минут (видео)

Готовить такой суп – настоящее удовольствие

Сырный суп с мясом и грибами – это идеальный вариант, когда хочется приготовить что-нибудь питательное и вкусное, но при этом не тратить много времени на кухне. Это блюдо сочетает нежность куриного филе, аромат грибов и кремовую текстуру плавленого сыра, создавая питательный обед или ужин, который можно подать на стол всего за 30 минут.

Благодаря доступным ингредиентам и быстрому процессу приготовления, этот рецепт от hotuyte_ta_smakuyte легко станет частью вашего домашнего меню, особенно в будние дни, когда свободного времени мало.

Ингредиенты:

Вода – 2 л

Картофель — 3-4 шт

Морковь — 1 шт

Лук — 1 шт

Масло растительное — 2 ст.л

Куриное филе — 1 шт.

Шампиньоны — 300 г

Макаронные изделия — 60 г

Плавленый творог — 100 г

Соль, перец, лавровый лист, перец душистый, приправа, зелень.

Приготовление