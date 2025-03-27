Сырный суп с мясом и грибами: это вкусное и питательное блюдо вы приготовите за 30 минут (видео)
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Готовить такой суп – настоящее удовольствие
Сырный суп с мясом и грибами – это идеальный вариант, когда хочется приготовить что-нибудь питательное и вкусное, но при этом не тратить много времени на кухне. Это блюдо сочетает нежность куриного филе, аромат грибов и кремовую текстуру плавленого сыра, создавая питательный обед или ужин, который можно подать на стол всего за 30 минут.
Благодаря доступным ингредиентам и быстрому процессу приготовления, этот рецепт от hotuyte_ta_smakuyte легко станет частью вашего домашнего меню, особенно в будние дни, когда свободного времени мало.
Ингредиенты:
- Вода – 2 л
- Картофель — 3-4 шт
- Морковь — 1 шт
- Лук — 1 шт
- Масло растительное — 2 ст.л
- Куриное филе — 1 шт.
- Шампиньоны — 300 г
- Макаронные изделия — 60 г
- Плавленый творог — 100 г
- Соль, перец, лавровый лист, перец душистый, приправа, зелень.
Приготовление
- Картошку и морковь нарезаем кубиком и отправляем вариться.
- Обжариваем на растительном масле лук и порезанное куриное филе.
- Когда вода с картофелем закипит, добавляем соль, обжаренное куриное филе, почищенные и порезанные шампиньоны и варим до готовности.
- В конце добавляем горсть макарон и плавленый сыр, все специи по вкусу и варим еще 5-6 минут.