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Сырный суп с мясом и грибами: это вкусное и питательное блюдо вы приготовите за 30 минут (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Суп с грибами и курицей
Суп с грибами и курицей. Фото ukr.net

Готовить такой суп – настоящее удовольствие

Сырный суп с мясом и грибами – это идеальный вариант, когда хочется приготовить что-нибудь питательное и вкусное, но при этом не тратить много времени на кухне. Это блюдо сочетает нежность куриного филе, аромат грибов и кремовую текстуру плавленого сыра, создавая питательный обед или ужин, который можно подать на стол всего за 30 минут.

Благодаря доступным ингредиентам и быстрому процессу приготовления, этот рецепт от hotuyte_ta_smakuyte легко станет частью вашего домашнего меню, особенно в будние дни, когда свободного времени мало.

Ингредиенты:

  • Вода – 2 л
  • Картофель — 3-4 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Лук — 1 шт
  • Масло растительное — 2 ст.л
  • Куриное филе — 1 шт.
  • Шампиньоны — 300 г
  • Макаронные изделия — 60 г
  • Плавленый творог — 100 г
  • Соль, перец, лавровый лист, перец душистый, приправа, зелень.

Приготовление

  1. Картошку и морковь нарезаем кубиком и отправляем вариться.
  2. Обжариваем на растительном масле лук и порезанное куриное филе.
  3. Когда вода с картофелем закипит, добавляем соль, обжаренное куриное филе, почищенные и порезанные шампиньоны и варим до готовности.
  4. В конце добавляем горсть макарон и плавленый сыр, все специи по вкусу и варим еще 5-6 минут.
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#Рецепты #Супы #Шампиньоны #Первые блюда