Смажити не доведеться: як приготувати омлет порційно у силіконових формах (відео)
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Корисний сніданок для всієї родини
Страви з яєць – один із найпопулярніших варіантів сніданку. Вони швидко готуються, чудово насичують і дарують енергію на весь день. Яйця можна зварити, підсмажити, зробити скрембл або ж ніжний омлет.
А сьогодні ми пропонуємо вам оригінальний спосіб їх приготування – омлет у силіконових формочках. Це не тільки смачно, а й дуже зручно! Міні-омлети виходять пишними, апетитними та ідеально підходять як для домашнього сніданку, так і для перекусу в дорозі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати омлет у силіконових формочках
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 30 мл молока;
- сіль, перець;
- 100 г шинки/бекону;
- 100 г сиру;
- зелена цибуля;
Спосіб приготування:
1.До яєць додати молоко, сіль, перець і добре перемішати.
2.Додати нарізану кубиками шинку.
3.На тертці натерти сир і додати дрібно нарізану цибулю.
4.Розлити суміш за силіконовими формами та запекти у духовці чи мультипечі.