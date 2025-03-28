Смажити не доведеться: як приготувати омлет порційно у силіконових формах (відео)

Корисний сніданок для всієї родини

Страви з яєць – один із найпопулярніших варіантів сніданку. Вони швидко готуються, чудово насичують і дарують енергію на весь день. Яйця можна зварити, підсмажити, зробити скрембл або ж ніжний омлет.

А сьогодні ми пропонуємо вам оригінальний спосіб їх приготування – омлет у силіконових формочках. Це не тільки смачно, а й дуже зручно! Міні-омлети виходять пишними, апетитними та ідеально підходять як для домашнього сніданку, так і для перекусу в дорозі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати омлет у силіконових формочках

Інгредієнти:

4 яйця;

30 мл молока;

сіль, перець;

100 г шинки/бекону;

100 г сиру;

зелена цибуля;

Спосіб приготування:

1.До яєць додати молоко, сіль, перець і добре перемішати.

2.Додати нарізану кубиками шинку.

3.На тертці натерти сир і додати дрібно нарізану цибулю.

4.Розлити суміш за силіконовими формами та запекти у духовці чи мультипечі.