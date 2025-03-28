Жарить не придется: как приготовить омлет порционно в силиконовых формах (видео)
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Полезный завтрак для всей семьи
Блюда из яиц – один из самых популярных вариантов завтрака. Они быстро готовятся, отлично насыщают и дарят энергию на весь день. Яйца можно сварить, поджарить, сделать скрембл или нежный омлет.
Сегодня мы предлагаем вам оригинальный способ их приготовления – омлет в силиконовых формочках. Это не только вкусно, но очень удобно! Мини-омлеты получаются пышными, аппетитными и идеально подходят как для завтрака, так и для перекуса в дороге. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить омлет в силиконовых формочках
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 30 мл молока;
- соль, перец;
- 100 г ветчины/бекона;
- 100 г сыра;
- зеленый лук;
Способ приготовления:
1.К яйцам добавить молоко, соль, перец и хорошо перемешать.
2.Добавить нарезанную кубиками ветчину.
3.На терке натереть сыр и добавить мелко нарезанный лук.
4. Разлить смесь по силиконовым формам и запечь в духовке или мультипечи.