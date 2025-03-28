Укр

Жарить не придется: как приготовить омлет порционно в силиконовых формах (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Быстро и легко готовить
Быстро и легко готовить. Фото instagram.com

Полезный завтрак для всей семьи

Блюда из яиц – один из самых популярных вариантов завтрака. Они быстро готовятся, отлично насыщают и дарят энергию на весь день. Яйца можно сварить, поджарить, сделать скрембл или нежный омлет.

Сегодня мы предлагаем вам оригинальный способ их приготовления – омлет в силиконовых формочках. Это не только вкусно, но очень удобно! Мини-омлеты получаются пышными, аппетитными и идеально подходят как для завтрака, так и для перекуса в дороге. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить омлет в силиконовых формочках

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 30 мл молока;
  • соль, перец;
  • 100 г ветчины/бекона;
  • 100 г сыра;
  • зеленый лук;

Способ приготовления:

1.К яйцам добавить молоко, соль, перец и хорошо перемешать.

2.Добавить нарезанную кубиками ветчину.

3.На терке натереть сыр и добавить мелко нарезанный лук.

4. Разлить смесь по силиконовым формам и запечь в духовке или мультипечи.

Теги:
#Омлет #Готовим дома