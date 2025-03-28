Жарить не придется: как приготовить омлет порционно в силиконовых формах (видео)

Полезный завтрак для всей семьи

Блюда из яиц – один из самых популярных вариантов завтрака. Они быстро готовятся, отлично насыщают и дарят энергию на весь день. Яйца можно сварить, поджарить, сделать скрембл или нежный омлет.

Сегодня мы предлагаем вам оригинальный способ их приготовления – омлет в силиконовых формочках. Это не только вкусно, но очень удобно! Мини-омлеты получаются пышными, аппетитными и идеально подходят как для завтрака, так и для перекуса в дороге. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить омлет в силиконовых формочках

Ингредиенты:

4 яйца;

30 мл молока;

соль, перец;

100 г ветчины/бекона;

100 г сыра;

зеленый лук;

Способ приготовления:

1.К яйцам добавить молоко, соль, перец и хорошо перемешать.

2.Добавить нарезанную кубиками ветчину.

3.На терке натереть сыр и добавить мелко нарезанный лук.

4. Разлить смесь по силиконовым формам и запечь в духовке или мультипечи.