Салат "Весняна свіжість": ідеальний рецепт для легкої трапези

У цьому рецепті немає складних інгредієнтів

Весна – це час, коли на ринках та в магазинах з'являються молоді овочі та зелень. Цей салат з капусти та огірків простий у приготуванні, але водночас неймовірно освіжаючий. Така страва стане чудовим доповненням до основних страв або легкою вечерею для тих, хто прагне чогось легкого, але смачного.

Заправка на основі лимонного соку та соняшникової олії додає салату приємної кислинки та робить його ще кориснішим.

Інгредієнти:

Молода капуста — 200 г

Огірки — 2 шт.

Кріп — 3 гілочки

Для заправки:

Сік лимона — 1 ст.л.

Соняшникова олія — 2 ст.л.

Сіль дрібка

Цукор дрібка

Приготування:

Наріжте капусту тонкою соломкою та покладіть у зручну глибоку ємність. Наріжте огірки кружечками. Дрібно наріжте кріп. Змішайте всі інгредієнти та заправте заправкою.

Цей весняний салат чудово поєднується з різними стравами. Він ідеально смакує з відвареною або запеченою молодою картоплею. Також салат стане чудовим гарніром до м’ясних страв, наприклад, соковитих котлет або запеченої риби.