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Салат "Весенняя свежесть": идеальный рецепт для легкой трапезы

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат из молодой капусты и огурцов
Салат из молодой капусты и огурцов. Фото nikopolnews.net

В этом рецепте нет сложных ингредиентов

Весна – это время, когда на рынках и магазинах появляются молодые овощи и зелень. Этот салат из капусты и огурцов простой в приготовлении, но в то же время невероятно освежающий. Такое блюдо станет отличным дополнением к основным блюдам или легким ужином для тех, кто стремится к чему-то легкому, но вкусному.

Заправка на основе лимонного сока и подсолнечного масла добавляет салату приятной кислинки и делает его еще более полезным.

Ингредиенты:

  • Молодая капуста — 200 г
  • Огурцы – 2 шт.
  • Укроп — 3 веточки

Для заправки:

  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Подсолнечное масло – 2 ст.л.
  • Соль щепотка
  • Сахар щепотка

Приготовление:

  1. Нарежьте капусту тонкой соломкой и уложите в удобную глубокую емкость.
  2. Нарежьте огурцы кружочками.
  3. Мелко нашинкуйте укроп.
  4. Смешайте все ингредиенты и заправьте заправкой.

Этот весенний салат прекрасно сочетается с разными блюдами. Он идеально подходит с отварным или запеченным молодым картофелем. Также салат станет отличным гарниром к мясным блюдам, например, сочным котлетам или запеченной рыбе.

Теги:
#Капуста #Салаты #Огурцы