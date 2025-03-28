Салат "Весенняя свежесть": идеальный рецепт для легкой трапезы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В этом рецепте нет сложных ингредиентов
Весна – это время, когда на рынках и магазинах появляются молодые овощи и зелень. Этот салат из капусты и огурцов простой в приготовлении, но в то же время невероятно освежающий. Такое блюдо станет отличным дополнением к основным блюдам или легким ужином для тех, кто стремится к чему-то легкому, но вкусному.
Заправка на основе лимонного сока и подсолнечного масла добавляет салату приятной кислинки и делает его еще более полезным.
Ингредиенты:
- Молодая капуста — 200 г
- Огурцы – 2 шт.
- Укроп — 3 веточки
Для заправки:
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Подсолнечное масло – 2 ст.л.
- Соль щепотка
- Сахар щепотка
Приготовление:
- Нарежьте капусту тонкой соломкой и уложите в удобную глубокую емкость.
- Нарежьте огурцы кружочками.
- Мелко нашинкуйте укроп.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте заправкой.
Этот весенний салат прекрасно сочетается с разными блюдами. Он идеально подходит с отварным или запеченным молодым картофелем. Также салат станет отличным гарниром к мясным блюдам, например, сочным котлетам или запеченной рыбе.