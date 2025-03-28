Салат "Весенняя свежесть": идеальный рецепт для легкой трапезы

В этом рецепте нет сложных ингредиентов

Весна – это время, когда на рынках и магазинах появляются молодые овощи и зелень. Этот салат из капусты и огурцов простой в приготовлении, но в то же время невероятно освежающий. Такое блюдо станет отличным дополнением к основным блюдам или легким ужином для тех, кто стремится к чему-то легкому, но вкусному.

Заправка на основе лимонного сока и подсолнечного масла добавляет салату приятной кислинки и делает его еще более полезным.

Ингредиенты:

Молодая капуста — 200 г

Огурцы – 2 шт.

Укроп — 3 веточки

Для заправки:

Сок лимона – 1 ст.л.

Подсолнечное масло – 2 ст.л.

Соль щепотка

Сахар щепотка

Приготовление:

Нарежьте капусту тонкой соломкой и уложите в удобную глубокую емкость. Нарежьте огурцы кружочками. Мелко нашинкуйте укроп. Смешайте все ингредиенты и заправьте заправкой.

Этот весенний салат прекрасно сочетается с разными блюдами. Он идеально подходит с отварным или запеченным молодым картофелем. Также салат станет отличным гарниром к мясным блюдам, например, сочным котлетам или запеченной рыбе.