Встигнете приготувати на сніданок: ці пухкі панкейки з'їдять до останнього шматочка (відео)

Можна приготувати з самого ранку швидко та просто

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв: ароматну вівсянку, омлет із сиром та зеленню, тости з авокадо або ніжні сирники. Але якщо хочеться чогось особливо повітряного та апетитного, ідеальним варіантом стануть пухкі панкейки.

Вони виходять м’якими, ніжними та неймовірно смачними. Достатньо доповнити їх медом, сиропом, ягодами чи вершками – і у вас готовий ідеальний сніданок! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати пухкі панкейки

Інгредієнти:

2 яйця;

3 ст. л. цукру;

280 мл молока;

300 г борошна;

12 г розпушувача(~2 ч. л.);

20 г вершкового масла;

дрібка солі, ваніль;

Спосіб приготування:

1.Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, молоко тепле.

2.Яйця змішати з цукром, ванільним цукром, і дрібкою солі, розтопленим маслом.

3.Просіяти борошно, додати розпушувач. Перемішати і потрохи налити молоко, ретельно розмішуючи.

4.Обсмажити панкейки на добре розігрітій з олією сковороді, виливаючи по 1 ложці тіста.