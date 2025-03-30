Успеете приготовить на завтрак: эти пышные панкейки съедят до последнего кусочка (видео)
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Можно приготовить с самого утра быстро и просто
На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд: ароматную овсянку, омлет с сыром и зеленью, тосты из авокадо или нежные сырники. Но если хочется чего-нибудь особенно воздушного и аппетитного, идеальным вариантом станут рыхлые панкейки.
Они получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными. Достаточно дополнить их медом, сиропом, ягодами или сливками – и у вас готов идеальный завтрак! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить пышные панкейки
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 3 ст. л. сахара;
- 280 мл молока;
- 300 г муки;
- 12 г разрыхлителя(~2 ч. л.);
- 20 г сливочного масла;
- щепотка соли, ваниль;
Способ приготовления:
1.Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко теплое.
2.Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром, и щепоткой соли, растопленным маслом.
3.Просеять муку, добавить разрыхлитель. Перемешать и понемногу налить молоко, тщательно размешивая.
4.Обжарить панкейки на хорошо разогретой с маслом сковороде, выливая по 1 ложке теста.