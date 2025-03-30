Успеете приготовить на завтрак: эти пышные панкейки съедят до последнего кусочка (видео)

Можно приготовить с самого утра быстро и просто

На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд: ароматную овсянку, омлет с сыром и зеленью, тосты из авокадо или нежные сырники. Но если хочется чего-нибудь особенно воздушного и аппетитного, идеальным вариантом станут рыхлые панкейки.

Они получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными. Достаточно дополнить их медом, сиропом, ягодами или сливками – и у вас готов идеальный завтрак! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить пышные панкейки

Ингредиенты:

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

280 мл молока;

300 г муки;

12 г разрыхлителя(~2 ч. л.);

20 г сливочного масла;

щепотка соли, ваниль;

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Способ приготовления:

1.Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко теплое.

2.Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром, и щепоткой соли, растопленным маслом.

3.Просеять муку, добавить разрыхлитель. Перемешать и понемногу налить молоко, тщательно размешивая.

4.Обжарить панкейки на хорошо разогретой с маслом сковороде, выливая по 1 ложке теста.