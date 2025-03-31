Вийде ще смачнішим, аніж м’ясний: як приготувати шашлик зі скумбрії (відео)
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Ця страва порадує вас своїм яскравим смаком
Скумбрію можна замаринувати, запекти, потушкувати з овочами або приготувати на грилі – цей вид риби завжди виходить соковитим і ароматним. Але якщо хочеться спробувати щось нове, варто приготувати шашлик зі скумбрії в духовці.
Завдяки маринаду риба набуває ніжного смаку, а при запіканні зберігає свою соковитість і апетитний аромат. Це чудовий варіант для сімейного обіду або легкої вечері, який не потребує багато зусиль і часу. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати шашлик зі скумбрії
Інгредієнти:
- скумбрія – 2 шт.;
- гірчиця діжонська – 2 ч. л.;
- гірчиця французька – 2 ч. л.;
- соєвий соус – 2-3 ч. л.;
- мед – 3 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Підморожену скумбрію почистити.
2.Нарізати на шматочки.
3.Вийняти кісту і закрутити в рулетик.
4.Такі рибні рулетики нанизати на шпажки.
5.Для соусу зʼєднати мед, гірчицю та соєвий соус.
6.Рибу викласти на пергамент, змастити соусом та відправити в розігріту на 180 градусів духовку на 30 хвилин.