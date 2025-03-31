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Вийде ще смачнішим, аніж м’ясний: як приготувати шашлик зі скумбрії (відео)

Автор
Марія Швець
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Неймовірно ароматна та дуже соковита рибка
Неймовірно ароматна та дуже соковита рибка. Фото instagram.com

Ця страва порадує вас своїм яскравим смаком

Скумбрію можна замаринувати, запекти, потушкувати з овочами або приготувати на грилі – цей вид риби завжди виходить соковитим і ароматним. Але якщо хочеться спробувати щось нове, варто приготувати шашлик зі скумбрії в духовці.

Завдяки маринаду риба набуває ніжного смаку, а при запіканні зберігає свою соковитість і апетитний аромат. Це чудовий варіант для сімейного обіду або легкої вечері, який не потребує багато зусиль і часу. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати шашлик зі скумбрії

Інгредієнти:

  • скумбрія – 2 шт.;
  • гірчиця діжонська – 2 ч. л.;
  • гірчиця французька – 2 ч. л.;
  • соєвий соус – 2-3 ч. л.;
  • мед – 3 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Підморожену скумбрію почистити.

2.Нарізати на шматочки.

3.Вийняти кісту і закрутити в рулетик.

4.Такі рибні рулетики нанизати на шпажки.

5.Для соусу зʼєднати мед, гірчицю та соєвий соус.

6.Рибу викласти на пергамент, змастити соусом та відправити в розігріту на 180 градусів духовку на 30 хвилин.

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#Шашлик #Скумбрія #Готуємо вдома