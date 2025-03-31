Получится еще вкуснее мясного: как приготовить шашлык из скумбрии (видео)
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Это блюдо порадует вас своим ярким вкусом
Скумбрию можно замариновать, запечь, потушить с овощами или приготовить на гриле – этот вид рыбы всегда получается сочным и ароматным. Но если хочется попробовать что-нибудь новое, стоит приготовить шашлык из скумбрии в духовке.
Благодаря маринаду рыба приобретает нежный вкус, а при запекании сохраняет свою сочность и аппетитный аромат. Это отличный вариант для семейного обеда или легкого ужина, не требующего много усилий и времени. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить шашлык из скумбрии
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.;
- горчица дижонская – 2 ч. л.;
- горчица французская – 2 ч. л.;
- соевый соус – 2-3 ч. л.;
- мед – 3 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Подмороженную скумбрию почистить.
2.Нарезать на кусочки.
3.Вынуть кисть и закрутить в рулетик.
4. Такие рыбные рулетики нанизать на шпажки.
5.Для соуса соединить мед, горчицу и соевый соус.
6.Рыбу выложить на пергамент, смазать соусом и отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 30 минут.