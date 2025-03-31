Получится еще вкуснее мясного: как приготовить шашлык из скумбрии (видео)

Это блюдо порадует вас своим ярким вкусом

Скумбрию можно замариновать, запечь, потушить с овощами или приготовить на гриле – этот вид рыбы всегда получается сочным и ароматным. Но если хочется попробовать что-нибудь новое, стоит приготовить шашлык из скумбрии в духовке.

Благодаря маринаду рыба приобретает нежный вкус, а при запекании сохраняет свою сочность и аппетитный аромат. Это отличный вариант для семейного обеда или легкого ужина, не требующего много усилий и времени. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить шашлык из скумбрии

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.;

горчица дижонская – 2 ч. л.;

горчица французская – 2 ч. л.;

соевый соус – 2-3 ч. л.;

мед – 3 ч. л.;

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Способ приготовления:

1.Подмороженную скумбрию почистить.

2.Нарезать на кусочки.

3.Вынуть кисть и закрутить в рулетик.

4. Такие рыбные рулетики нанизать на шпажки.

5.Для соуса соединить мед, горчицу и соевый соус.

6.Рыбу выложить на пергамент, смазать соусом и отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 30 минут.