Якщо хочеться чогось незвичайного — приготуйте цю паску: рецепт випічки з апельсином (відео)

Ідеальний варіант для Великодня

Паска – це головна випічка Великодня, яку можна готувати за різними рецептами: класичну, сирну, шоколадну або навіть медову. Якщо ж хочеться спробувати щось особливе, приготуйте апельсинову паску! Вона має ніжне, повітряне тісто з приємним цитрусовим ароматом, який робить випічку ще більш святковою.

Завдяки апельсиновій цедрі та соку паска виходить м’якою, духмяною і довго залишається свіжою. Це чудовий варіант для тих, хто любить цікаві смакові поєднання у великодній випічці! Рецептом смакоти з нами поділилися на YouTube-каналі "Смаколик.юа Марія Михальченко".

Як приготувати апельсинову паску

Інгредієнти:

борошно вищого ґатунку (просіюємо) – 650 г;

цукор – 150 г;

яєчні білки – 2 шт.;

яєчні жовтки – 4 шт.;

вершкове масло розтоплене – 100 г;

цедра – 1 апельсину;

цедра – 1 лимона;

сік – 1,5 великого апельсина (необхідно близько 150 мл);

молоко тепле – 100 мл;

дріжджі свіжі – 25 г;

родзинки – 200 г;

сіль – 0,5 ч.л;

ваніль;

Спосіб приготування:

1.Дріжджі подрібнити, додати тепле молоко. Додати пару столових ложок просіяного борошна і столову ложку цукру. Накрити та відправити у тепле місце підійматися. Опара має збільшитися приблизно вдвічі.

2.Натерти цедру з апельсина та лимона. Якщо попередньо обдати їх окропом, цедра не буде так гірчити та зніматися буде легше. Додати до цедри половину цукру і добре перетерти, так паска буде ще ароматнішою. З апельсина вичавити сік.

3.До цедри додати жовтки, ваніль і збити до побілки. Білки збити із сіллю та іншою половиною цукру в густу піну. Додати борошно, далі перетерті жовтки, розтоплену олію, опару, апельсиновий сік і почати вимішувати до однорідності. Обережно ввести збиті білки. Ще трохи вимісити, щоб тісто придбало гладку текстуру, накрити та відправити на вистоювання у тепле місце. Приблизно 1-1.5 години.

4.Після того, як тісто підійде, ще раз розім'яти його і поставити ще раз підійматися на 1 годину.

5.Тим часом запарити родзинки. Як розбухнуть – просушити та обваляти у борошні. Знову розім'яти тісто і вимісити у нього родзинки та сформувати паски, викласти у форми та знову залишити підійматися.

6.Випікати у добре розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.