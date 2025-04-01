Якщо хочеться чогось незвичайного — приготуйте цю паску: рецепт випічки з апельсином (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ідеальний варіант для Великодня
Паска – це головна випічка Великодня, яку можна готувати за різними рецептами: класичну, сирну, шоколадну або навіть медову. Якщо ж хочеться спробувати щось особливе, приготуйте апельсинову паску! Вона має ніжне, повітряне тісто з приємним цитрусовим ароматом, який робить випічку ще більш святковою.
Завдяки апельсиновій цедрі та соку паска виходить м’якою, духмяною і довго залишається свіжою. Це чудовий варіант для тих, хто любить цікаві смакові поєднання у великодній випічці! Рецептом смакоти з нами поділилися на YouTube-каналі "Смаколик.юа Марія Михальченко".
Як приготувати апельсинову паску
Інгредієнти:
- борошно вищого ґатунку (просіюємо) – 650 г;
- цукор – 150 г;
- яєчні білки – 2 шт.;
- яєчні жовтки – 4 шт.;
- вершкове масло розтоплене – 100 г;
- цедра – 1 апельсину;
- цедра – 1 лимона;
- сік – 1,5 великого апельсина (необхідно близько 150 мл);
- молоко тепле – 100 мл;
- дріжджі свіжі – 25 г;
- родзинки – 200 г;
- сіль – 0,5 ч.л;
- ваніль;
Спосіб приготування:
1.Дріжджі подрібнити, додати тепле молоко. Додати пару столових ложок просіяного борошна і столову ложку цукру. Накрити та відправити у тепле місце підійматися. Опара має збільшитися приблизно вдвічі.
2.Натерти цедру з апельсина та лимона. Якщо попередньо обдати їх окропом, цедра не буде так гірчити та зніматися буде легше. Додати до цедри половину цукру і добре перетерти, так паска буде ще ароматнішою. З апельсина вичавити сік.
3.До цедри додати жовтки, ваніль і збити до побілки. Білки збити із сіллю та іншою половиною цукру в густу піну. Додати борошно, далі перетерті жовтки, розтоплену олію, опару, апельсиновий сік і почати вимішувати до однорідності. Обережно ввести збиті білки. Ще трохи вимісити, щоб тісто придбало гладку текстуру, накрити та відправити на вистоювання у тепле місце. Приблизно 1-1.5 години.
4.Після того, як тісто підійде, ще раз розім'яти його і поставити ще раз підійматися на 1 годину.
5.Тим часом запарити родзинки. Як розбухнуть – просушити та обваляти у борошні. Знову розім'яти тісто і вимісити у нього родзинки та сформувати паски, викласти у форми та знову залишити підійматися.
6.Випікати у добре розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.