Найсмачніша паска: волога і така ніжна, що аж розпадається в роті (відео)
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Як приготувати смачну паску
Смачна паска — це королева великоднього столу. Ми розповідали, як її спекти. Тепер поділимось ще одним рецептом, з яким тісто виходить вологим і таким ніжним, що аж розпадається в роті.
У кулінарному блозі chef.on.the.weekend поділились рецептом на 1 кілограм борошна. Саме цей спосіб приготування створює фантастичну структуру готового тіста.
Інгредієнти:
- 1 кг борошна
- 400 мл теплого молока
- 12 жовтків
- 72 г дріжджів
- 200 г розтопленого масла (не гарячого)
- 320 г цукру
- 4 ч. л. ванільного цукру
- дрібка солі
- за бажанням цедра апельсина чи лимона, сухофрукти
Спосіб приготування:
- У теплому молоці розчиняємо дріжджі, додаємо із загальної кількості 4 ст. л. цукру та 8 ст. л. борошна. Перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин.
- Потім слід перетерти жовтки з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Маса повинна стати пишною та світлою.
- Додаємо до неї опару, решту просіяного борошна і вершкове масло. Замішуємо еластичне тісто.
- Сухофрукти замочуємо у ромі не менше, ніж на 30 хвилин. Тоді висушуємо рушником і обвалюємо в 1 ст. л. борошна. Потім додаємо цедру і сухофрукти в тісто. Ретельно перемішуємо.
- Накриваємо ємність з тістом харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 10-12 годин. Якщо без холодильника, то 2 години у теплому місці.
- Після холодної ферментації дістаємо тісто з холодильника, даємо йому зігрітися і піднятися при кімнатній температурі. Це може зайняти 2-2,5 години. Розігріваємо духовку до 200°C.
- Викладаємо тісто у форми. Ставимо в розігріту духовку, але одразу знижуємо температуру до 180°C. Випікаємо 45 хвилин до золотистої скоринки. Якщо верх паски почне горіти, накриваємо її фольгою.
Найкраще після випікання дати пасці охолонути в формі 15-20 хвилин, а тоді повністю охолодити на решітці. Також ми розповідали, як приготувати глазур на желатині.