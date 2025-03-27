Найсмачніша паска: волога і така ніжна, що аж розпадається в роті (відео)

Як приготувати смачну паску

Смачна паска — це королева великоднього столу. Ми розповідали, як її спекти. Тепер поділимось ще одним рецептом, з яким тісто виходить вологим і таким ніжним, що аж розпадається в роті.

У кулінарному блозі chef.on.the.weekend поділились рецептом на 1 кілограм борошна. Саме цей спосіб приготування створює фантастичну структуру готового тіста.

Інгредієнти:

1 кг борошна

400 мл теплого молока

12 жовтків

72 г дріжджів

200 г розтопленого масла (не гарячого)

320 г цукру

4 ч. л. ванільного цукру

дрібка солі

за бажанням цедра апельсина чи лимона, сухофрукти

Спосіб приготування:

У теплому молоці розчиняємо дріжджі, додаємо із загальної кількості 4 ст. л. цукру та 8 ст. л. борошна. Перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин. Потім слід перетерти жовтки з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Маса повинна стати пишною та світлою. Додаємо до неї опару, решту просіяного борошна і вершкове масло. Замішуємо еластичне тісто. Сухофрукти замочуємо у ромі не менше, ніж на 30 хвилин. Тоді висушуємо рушником і обвалюємо в 1 ст. л. борошна. Потім додаємо цедру і сухофрукти в тісто. Ретельно перемішуємо. Накриваємо ємність з тістом харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 10-12 годин. Якщо без холодильника, то 2 години у теплому місці. Після холодної ферментації дістаємо тісто з холодильника, даємо йому зігрітися і піднятися при кімнатній температурі. Це може зайняти 2-2,5 години. Розігріваємо духовку до 200°C. Викладаємо тісто у форми. Ставимо в розігріту духовку, але одразу знижуємо температуру до 180°C. Випікаємо 45 хвилин до золотистої скоринки. Якщо верх паски почне горіти, накриваємо її фольгою.

Найкраще після випікання дати пасці охолонути в формі 15-20 хвилин, а тоді повністю охолодити на решітці. Також ми розповідали, як приготувати глазур на желатині.