Если хочется чего-то необычного – приготовьте эту паску: рецепт выпечки с апельсином (видео)

Идеальный вариант для Пасхи

Паска – это главная выпечка Пасхи, которую можно готовить по разным рецептам: классическую, творожную, шоколадную или даже медовую. Если же хочется попробовать что-то особенное, приготовьте апельсиновую паску! Она имеет нежное, воздушное тесто с приятным цитрусовым ароматом, делающим выпечку еще более праздничной.

Благодаря апельсиновой цедре и соку паска получается мягким, ароматным и долго остается свежим. Это отличный вариант для тех, кто любит интересные вкусовые сочетания в пасхальной выпечке! Рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-канале "Смаколик.юа Мария Михальченко".

Как приготовить апельсиновую паску

Ингредиенты:

мука высшего сорта (просеиваем) – 650 г;

сахар – 150 г;

яичные белки – 2 шт.;

яичные желтки – 4 шт.;

сливочное масло растопленное – 100 г;

цедра – 1 апельсина;

цедра – 1 лимона;

сок – 1,5 большого апельсина (необходимо около 150 мл);

молоко теплое – 100 мл;

дрожжи свежие – 25 г;

изюм – 200 г;

соль – 0,5 ч.л;

ваниль;

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Способ приготовления:

1.Дрожжи измельчить, добавить теплое молоко. Добавить пару столовых ложек просеянной муки и столовую ложку сахара. Накрыть и отправить в теплое место подниматься. Опара должна увеличиться примерно вдвое.

2.Натереть цедру из апельсина и лимона. Если предварительно обдать их крутым кипятком, цедра не будет так горчить и сниматься будет легче. Добавить к цедре половину сахара и хорошо перетереть, так кулич будет еще ароматнее. Из апельсина выжать сок.

3.К цедре добавить желтки, ваниль и взбить до побелки. Белки взбить с солью и другой половиной сахара в густую пену. Добавить муку, затем перетертые желтки, растопленное масло, опару, апельсиновый сок и начать вымешивать до однородности. Осторожно ввести взбитые белки. Еще немного вымесить, чтобы тесто приобрело гладкую текстуру, накрыть и отправить на расстойку в теплое место. Приблизительно 1-1.5 часа.

4.После того как тесто подойдет, еще раз размять его и поставить еще раз подниматься на 1 час.

5.Между тем запарить изюм. Как разбухнет – просушить и обвалять в муке. Снова размять тесто и вымесить у него изюм и сформировать кулич, выложить в формы и снова оставить подниматься.

6.Выпекать в хорошо разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.