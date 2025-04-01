Вийде не гірше, ніж на мангалі: як приготувати соковитий шашлик у духовці (відео)

Вийде у всіх

Настала весна, і багато хто вже незабаром відкриє сезон шашлику на мангалі, готуючи м’ясо у різноманітних маринадах. Аромат диму, соковиті шматочки зі скоринкою – це справжній символ відпочинку на природі. Однак сьогодні ми пропонуємо приготувати шашлик у духовці!

Він виходить не менш смачним і рум’яним, а головне – його можна зробити в будь-яку пору року, незалежно від погоди. Завдяки правильному маринаду та способу запікання м’ясо залишається ніжним, соковитим і максимально наближеним до класичного мангального варіанту. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "petro_danysh".

Як приготувати шашлик у духовці

Інгредієнти:

свіжий свинячий ошийок;

ароматні спеції: тмин, сумах, чорний перець, сушений часник;

томатний сік для соковитості;

цибуля, зелень та лимонний сік;

Спосіб приготування:

1.М’ясо нарізати шматочками. Замаринувати у спеціях та соку щонайменше на 2 години.

2.Запекти у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 хвилин до рум’яної скоринки.

3.Окремо приготувати мариновану цибулю з овочами.

4.Змішати з гарячим м’ясом – так смак стає ще яскравішим.