Вийде не гірше, ніж на мангалі: як приготувати соковитий шашлик у духовці (відео)
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Вийде у всіх
Настала весна, і багато хто вже незабаром відкриє сезон шашлику на мангалі, готуючи м’ясо у різноманітних маринадах. Аромат диму, соковиті шматочки зі скоринкою – це справжній символ відпочинку на природі. Однак сьогодні ми пропонуємо приготувати шашлик у духовці!
Він виходить не менш смачним і рум’яним, а головне – його можна зробити в будь-яку пору року, незалежно від погоди. Завдяки правильному маринаду та способу запікання м’ясо залишається ніжним, соковитим і максимально наближеним до класичного мангального варіанту. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "petro_danysh".
Як приготувати шашлик у духовці
Інгредієнти:
- свіжий свинячий ошийок;
- ароматні спеції: тмин, сумах, чорний перець, сушений часник;
- томатний сік для соковитості;
- цибуля, зелень та лимонний сік;
Спосіб приготування:
1.М’ясо нарізати шматочками. Замаринувати у спеціях та соку щонайменше на 2 години.
2.Запекти у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 хвилин до рум’яної скоринки.
3.Окремо приготувати мариновану цибулю з овочами.
4.Змішати з гарячим м’ясом – так смак стає ще яскравішим.