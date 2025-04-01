Выйдет не хуже, чем на мангале: как приготовить сочный шашлык в духовке (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выйдет у всех
Наступила весна, и многие уже скоро откроют сезон шашлыка на мангале, готовя мясо в различных маринадах. Аромат дыма, сочные кусочки с корочкой – это настоящий символ отдыха на природе. Однако сегодня мы предлагаем приготовить шашлык в духовке!
Он получается не менее вкусным и румяным, а главное – его можно сделать в любое время года, вне зависимости от погоды. Благодаря правильному маринаду и способу запекания мясо остается нежным, сочным и максимально приближенным к классическому мангальному варианту. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "petro_danysh".
Как приготовить шашлык в духовке
Ингредиенты:
- свежий свиной ошейок;
- ароматные специи: тмин, сумах, черный перец, сушеный чеснок;
- томатный сок для сочности;
- лук, зелень и лимонный сок;
Способ приготовления:
1.Мясо нарезать кусочками. Замариновать в специях и соке не менее 2 часов.
2. Запечь в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут до румяной корочки.
3.Отдельно приготовить маринованный лук с овощами.
4. Смешать с горячим мясом – так вкус становится еще ярче.