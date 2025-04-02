Готується легко — виходить ситною та смачною: рецепт запіканки з лаваша та сиру (відео)

Чудовий варіант для перекушування або для чаювання

З лаваша можна приготувати безліч смачних страв, які стануть чудовим варіантом для швидкого та смачного обіду або вечері. Наприклад, можна зробити ароматні рулети з різними начинками, легку шаурму або закуски, а також смачні пиріжки чи навіть піцу.

Лаваш чудово поєднується з м'ясом, овочами, сиром та різними соусами. Однією з таких страв є запіканка з лаваша та сиру, яка виходить надзвичайно смачною та легкою у приготуванні. Ідеальне поєднання сиру і ніжного лаваша створює неперевершений смак, який сподобається всій родині! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати запіканку з лаваша та сиру

Інгредієнти:

1 упаковка тонкого лаваша (2 шт. усередині);

4 яйця;

300 мл молока;

1/3 ч. л. солі;

200 г кисломолочного сиру;

по 100 г: моцарели, сиру та бринзи/фелати;

+ 100 г моцарели для присипки зверху;

шматочок масла ;

Спосіб приготування:

1.Збити яйця з молоком та спеціями.

2.Сир розім'яти, додати тертий сир, фету, перемішати.

3.Змастити форму маслом.

4.Викласти змочений шарами в яєчній суміші лаваш, чергуючи з сирною начинкою.

5.Зверху залити яєчною сумішшю, що залишилася.

6.Запікати при 180 градусах 35-40 хв до рум'яності зверху.

7.Після випікання обов'язково змастити вершковим маслом і накрити фольгою, щоб не утворилася тверда скоринка.