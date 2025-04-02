Готується легко — виходить ситною та смачною: рецепт запіканки з лаваша та сиру (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чудовий варіант для перекушування або для чаювання
З лаваша можна приготувати безліч смачних страв, які стануть чудовим варіантом для швидкого та смачного обіду або вечері. Наприклад, можна зробити ароматні рулети з різними начинками, легку шаурму або закуски, а також смачні пиріжки чи навіть піцу.
Лаваш чудово поєднується з м'ясом, овочами, сиром та різними соусами. Однією з таких страв є запіканка з лаваша та сиру, яка виходить надзвичайно смачною та легкою у приготуванні. Ідеальне поєднання сиру і ніжного лаваша створює неперевершений смак, який сподобається всій родині! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати запіканку з лаваша та сиру
Інгредієнти:
- 1 упаковка тонкого лаваша (2 шт. усередині);
- 4 яйця;
- 300 мл молока;
- 1/3 ч. л. солі;
- 200 г кисломолочного сиру;
- по 100 г: моцарели, сиру та бринзи/фелати;
- + 100 г моцарели для присипки зверху;
- шматочок масла ;
Спосіб приготування:
1.Збити яйця з молоком та спеціями.
2.Сир розім'яти, додати тертий сир, фету, перемішати.
3.Змастити форму маслом.
4.Викласти змочений шарами в яєчній суміші лаваш, чергуючи з сирною начинкою.
5.Зверху залити яєчною сумішшю, що залишилася.
6.Запікати при 180 градусах 35-40 хв до рум'яності зверху.
7.Після випікання обов'язково змастити вершковим маслом і накрити фольгою, щоб не утворилася тверда скоринка.