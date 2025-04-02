Готовится легко – получается сытной и вкусной: рецепт запеканки из лаваша и сыра (видео)
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Прекрасный вариант для перекуса или для чаепития
Из лаваша можно приготовить множество вкусных блюд, которые станут отличным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина. Например, можно сделать ароматные рулеты с разными начинками, легкую шаурму или закуски, а также вкусные пирожки или даже пиццу.
Лаваш прекрасно сочетается с мясом, овощами, сыром и разными соусами. Одним из таких блюд является запеканка из лаваша и сыра, которая получается очень вкусной и легкой в приготовлении. Идеальное сочетание сыра и нежного лаваша создает непревзойденный вкус, который понравится всей семье! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить запеканку из лаваша и сыра
Ингредиенты:
- 1 упаковка тонкого лаваша (2 шт. внутри);
- 4 яйца;
- 300 мл молока;
- 1/3 ч. л. соли;
- 200 г творога;
- по 100 г: моцареллы или брынзы/фелаты;
- + 100 г моцареллы для присыпки сверху;
- кусочек масла;
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с молоком и специями.
2. Сыр размять, добавить тертый творог, фету, перемешать.
3.Смазать форму маслом.
4.Выложить смоченный слоями в яичной смеси лаваш, чередуя с творожной начинкой.
5.Сверху залить оставшейся яичной смесью.
6.Запекать при 180 градусах 35-40 мин до румяности сверху.
7.После выпечки обязательно смазать сливочным маслом и накрыть фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка.