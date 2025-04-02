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Готовится легко – получается сытной и вкусной: рецепт запеканки из лаваша и сыра (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Ароматно, быстро, вкусно, сытно
Ароматно, быстро, вкусно, сытно. Фото instagram.com

Прекрасный вариант для перекуса или для чаепития

Из лаваша можно приготовить множество вкусных блюд, которые станут отличным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина. Например, можно сделать ароматные рулеты с разными начинками, легкую шаурму или закуски, а также вкусные пирожки или даже пиццу.

Лаваш прекрасно сочетается с мясом, овощами, сыром и разными соусами. Одним из таких блюд является запеканка из лаваша и сыра, которая получается очень вкусной и легкой в приготовлении. Идеальное сочетание сыра и нежного лаваша создает непревзойденный вкус, который понравится всей семье! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить запеканку из лаваша и сыра

Ингредиенты:

  • 1 упаковка тонкого лаваша (2 шт. внутри);
  • 4 яйца;
  • 300 мл молока;
  • 1/3 ч. л. соли;
  • 200 г творога;
  • по 100 г: моцареллы или брынзы/фелаты;
  • + 100 г моцареллы для присыпки сверху;
  • кусочек масла;

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с молоком и специями.

2. Сыр размять, добавить тертый творог, фету, перемешать.

3.Смазать форму маслом.

4.Выложить смоченный слоями в яичной смеси лаваш, чередуя с творожной начинкой.

5.Сверху залить оставшейся яичной смесью.

6.Запекать при 180 градусах 35-40 мин до румяности сверху.

7.После выпечки обязательно смазать сливочным маслом и накрыть фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка.

Теги:
#Творог #Закуска #Лаваш #Готовим дома