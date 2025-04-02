Готовится легко – получается сытной и вкусной: рецепт запеканки из лаваша и сыра (видео)

Прекрасный вариант для перекуса или для чаепития

Из лаваша можно приготовить множество вкусных блюд, которые станут отличным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина. Например, можно сделать ароматные рулеты с разными начинками, легкую шаурму или закуски, а также вкусные пирожки или даже пиццу.

Лаваш прекрасно сочетается с мясом, овощами, сыром и разными соусами. Одним из таких блюд является запеканка из лаваша и сыра, которая получается очень вкусной и легкой в приготовлении. Идеальное сочетание сыра и нежного лаваша создает непревзойденный вкус, который понравится всей семье! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить запеканку из лаваша и сыра

Ингредиенты:

1 упаковка тонкого лаваша (2 шт. внутри);

4 яйца;

300 мл молока;

1/3 ч. л. соли;

200 г творога;

по 100 г: моцареллы или брынзы/фелаты;

+ 100 г моцареллы для присыпки сверху;

кусочек масла;

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с молоком и специями.

2. Сыр размять, добавить тертый творог, фету, перемешать.

3.Смазать форму маслом.

4.Выложить смоченный слоями в яичной смеси лаваш, чередуя с творожной начинкой.

5.Сверху залить оставшейся яичной смесью.

6.Запекать при 180 градусах 35-40 мин до румяности сверху.

7.После выпечки обязательно смазать сливочным маслом и накрыть фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка.