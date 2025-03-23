Дуже лінива піца: смакувати можна вже через 10 хвилин (відео)

Щоб поласувати піцою, не обов’язково возитись з тістом

Ліниві страви можуть заощадити вам чимало часу. Особливо, коли йдеться про тісто. Ми ділились рецептом пельменів, для яких нічого не потрібно замішувати. Тепер поділимось рецептом піци на тортильї.

З цим способом приготування смакувати піцою можна вже через 10 хвилин. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Жакуліна. Тортилью, до речі, можна замінити круглим лавашем — на результат це не вплине.

Інгредієнти:

Тортилья — 2 шт;

Твердий сир — 70 г;

Улюблений соус;

Шинка;

Консервована кукурудза;

Помідор.

Спосіб приготування:

Одразу вмикаємо духовку на 200 градусів — щоб розігрівалась. Шинку та помідор нарізаємо слайсами. Сир натираємо. З кукурудзи зливаємо воду. Ось і всі підготовка, після цього можна одразу починати формувати піцу. На деко, застелене пергаментом, викладаємо тортилью або круглий лаваш. Розподіляємо по поверхні половину сиру та накриваємо другою тортильєю. Це і буде основа для нашої піци. Змащуємо зверху соусом, викладаємо начинку. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 10-15 хвилин, щоб сир розплавився, а начинка припеклась.

Начинку, до речі, можна брати будь-яку, яка вам подобається. Це чудовий сніданок або перекус. Також ми ділились рецептом ситних гніздечок з курячого фаршу.