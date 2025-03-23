Дуже лінива піца: смакувати можна вже через 10 хвилин (відео)
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Щоб поласувати піцою, не обов’язково возитись з тістом
Ліниві страви можуть заощадити вам чимало часу. Особливо, коли йдеться про тісто. Ми ділились рецептом пельменів, для яких нічого не потрібно замішувати. Тепер поділимось рецептом піци на тортильї.
З цим способом приготування смакувати піцою можна вже через 10 хвилин. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Жакуліна. Тортилью, до речі, можна замінити круглим лавашем — на результат це не вплине.
Інгредієнти:
- Тортилья — 2 шт;
- Твердий сир — 70 г;
- Улюблений соус;
- Шинка;
- Консервована кукурудза;
- Помідор.
Спосіб приготування:
- Одразу вмикаємо духовку на 200 градусів — щоб розігрівалась. Шинку та помідор нарізаємо слайсами.
- Сир натираємо. З кукурудзи зливаємо воду. Ось і всі підготовка, після цього можна одразу починати формувати піцу.
- На деко, застелене пергаментом, викладаємо тортилью або круглий лаваш. Розподіляємо по поверхні половину сиру та накриваємо другою тортильєю.
- Це і буде основа для нашої піци. Змащуємо зверху соусом, викладаємо начинку. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 10-15 хвилин, щоб сир розплавився, а начинка припеклась.
Начинку, до речі, можна брати будь-яку, яка вам подобається. Це чудовий сніданок або перекус. Також ми ділились рецептом ситних гніздечок з курячого фаршу.