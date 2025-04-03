Іще один варіант глазурі для паски: приготуєте за три хвилини (відео)
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Виходить гладкою та не кришиться
Незабаром Великдень, і окрім випікання пасок, багато хто замислюється про їхнє красиве оздоблення. Адже святкова випічка має не тільки чудово смакувати, а й виглядати привабливо.
Один із найкращих способів зробити паску по-справжньому ошатною — використати желейну глазур. Вона створює рівне, глянцеве покриття, не кришиться та добре тримає форму. Завдяки цій глазурі ваша паска не тільки довше залишатиметься свіжою, а й стане справжньою окрасою великоднього столу! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".
Як приготувати желейну глазур для паски
Інгредієнти:
- желе – 1 упаковка;
- вода – 100 мл;
Спосіб приготування:
1.Залити водою желе.
2.Збивати міксером, поки суміш не збільшиться утричі.
3.Готовою глазур'ю змастити паску.