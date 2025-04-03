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Іще один варіант глазурі для паски: приготуєте за три хвилини (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ця глазур готується швидко та просто
Ця глазур готується швидко та просто. Фото instagram.com

Виходить гладкою та не кришиться

Незабаром Великдень, і окрім випікання пасок, багато хто замислюється про їхнє красиве оздоблення. Адже святкова випічка має не тільки чудово смакувати, а й виглядати привабливо.

Один із найкращих способів зробити паску по-справжньому ошатною — використати желейну глазур. Вона створює рівне, глянцеве покриття, не кришиться та добре тримає форму. Завдяки цій глазурі ваша паска не тільки довше залишатиметься свіжою, а й стане справжньою окрасою великоднього столу! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати желейну глазур для паски

Інгредієнти:

  • желе – 1 упаковка;
  • вода – 100 мл;

Спосіб приготування:

1.Залити водою желе.

2.Збивати міксером, поки суміш не збільшиться утричі.

3.Готовою глазур'ю змастити паску.

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#Паска #Глазур #Готуємо вдома